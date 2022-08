Algo sospechábamos...

LEÍAMOS en un titular de El Ideal Gallego que “A Coruña es la ciudad gallega en la que más crece la delincuencia”. No es muy buena noticia, la verdad; está bien ser campeones, pero mejor serlo de otra cosa más elevada, ¿no? Pues si a este titular le unimos este otro: “La plantilla de la Policía Local se mantiene en mínimos históricos”, la cosa va empezando a tomar un poquito de sentido. A ver, que lo de los municipales está en mínimos históricos no hacía falta que nos lo dijeran, porque la cosa salta a la vista; o más bien al contrario. No se ve un municipal a pie por la ciudad ni con lupa, porque imagino que no irán camuflados entre la multitud... ¿o sí? Tan capaces, que aquí, con tal de cascarnos una multa hacen lo que sea. ¿Ustedes no recuerdan cuando había municipales por todas partes? Los turistas les preguntaban dónde estaba esto y aquello, a los niños no se nos ocurría poner un pie en la calzada antes de que el municipal nos dejara cruzar, los delincuentes se cortaban un pelín para actuar... Esas cosillas sin importancia. Aiss....