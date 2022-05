El alcalde de Sanxenxo no es capaz de borrar la sonrisa de sus labios. Las polémicas políticas acerca de la conveniencia o no del regreso a España del rey emérito solo han servido para alimentar el interés mediático por su presencia en la localidad. Más de doscientos medios de comunicación acreditados, programas especiales, conexiones en directo y un seguimiento al minuto han hecho que la localidad turística por excelencia de Galicia haya captado el interés de decenas de millones de personas a lo largo de todo el fin de semana. La campaña promocional es impagable por lo que no es de extrañar que Telmo Martín vaticine que “o mellor aínda está por chegar” sin que se le borre la sonrisa de los labios. FOTO: TElmo Martín recibe a don Juan carlos en Sanxenxo | EFE/ Lavandeira jr.