Alain Delon opta por morir

Alain Delon ha decidido que quiere morir. Ha solicitado oficialmente la eutanasia y como reside en Suiza, país en el que es legal, se cumplirá su voluntad. Lo ha comunicado su hijo. El actor, de 86 años de edad, sufrió recientemente un doble infarto cerebral. “Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, esta ha sido su despedida a través de un comunicado.