Ahora te son algo más feitiños

Bueno, hay que reconocer que, ahora mismo, tanto nuestros gobernantes como los aspirantes a serlo han ganado mucho en atractivo y preparación. Miren ustedes el PP, sin ir más lejos. No me comparen a Aznar y a Rajoy con Feijóo y Moreno Bonilla, por ejemplo. ¡Dónde va a parar! A los dos últimos se les puede sacar de casa sin pasar vergüenzas patrias; y el presidente andaluz, además, nos evoca ricos sabores a churro y patata frita. Y del PSOE qué les vamos a decir que no salte a la vista. Porque Pedro Sánchez tendrá muchos defectos, pero le sientan los trajes maravillosamente bien y se mueve como un modelo en la pasarela. Según los mentideros de las frivolidades, nuestro presidente es, junto a Justin Trudeau, el mandatario más atractivo del mundo. ¡Y cómo habla inglés! No como otros… Todo esto que les contamos les parecerán chorradas, pero la imagen cuenta… ¡y cuánto! ¿Será que cada vez somos más superficiales? Non che digo eu que non…