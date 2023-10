La agresividad se está volviendo contagiosa

El deteriorado clima político y la agresividad verbal de muchos diputados se está contagiando a la calle. Los españoles tienen que elegir entre vivir al margen de sus dirigentes políticos, no encender la televisión, o convertir las cenas familiares en un remedo de las sesiones parlamentarias. La escena del diputado Óscar Puente, increpado por otro viajero del AVE en el que venía a Madrid desde Valladolid, da cuenta del nivel de irritación de la sociedad. Al parecer, el enfadado pasajero sólo quería saber la opinión del exalcalde sobre Puigdemont. Pero Puente que no quería, ni tenía porque, contestarle, optó por llamar a la policía. Resulta chocante que una persona de verbo tronante como el diputado socialista, al que Pedro Sánchez tuvo que retirar de la portavocía del PSOE por su inadecuado verbo, no tolere que alguien le corte el paso con una pregunta. Mucho más comedidos estuvieron los pasajeros del AVE que, pese a advertir que llegaban tarde al trabajo, soportaron en silencio los veinticinco minutos de retraso que provocó el incidente.