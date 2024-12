Comentábamos no hace mucho que es de admirar esa gente que es capaz de saber que en año y medio podrán acudir a un concierto, cuando muchos no saben ni qué comer mañana. Pues resulta que Dani Martín ha conseguido llenar el Coliseum para su próxima visita: en mayo de 2026. Esperemos que quien haya comprado entrada no se olvide dentro de dos años...