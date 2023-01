Agentes de Sánchez en la Complu

Puestos a pasar un mal trago, al menos sacarle algo de rédito electoral. En eso anda Isabel Díaz Ayuso después de ir a la Complutense pensando en recibir un reconocimiento y soportando en su lugar un chorreo de proporciones épicas. Dice la presidenta más cañí, que además de libre –como todos en su Madrid– es una mujer bien plantada, que esos estudiantes tan indignados con su presencia en la Universidad son “agentes de Sánchez” y ante la sospecha de que le enviará más para intentar asustarla ya anuncia que no se arredrará ante nada. No esperábamos menos. En lo que a lo mejor está un poco errada es en la idea de que los chavales iban guiados por una mano presidencial y no por el enardecimiento propio de la juventud sobrada de ideología política y escasa de saber estar –y de diccionarios, por aquello de no tener clara la definición de ilustre–. Pero, como periodista que es, seguro que sabe ese chascarrillo de que no hay que dejar que la realidad estropee un buen titular.