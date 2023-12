Los adoquines no entran en el plan

LA calle de San Andrés cambiará de imagen. Hay una alegría inmensa en el Gobierno local porque ya se concedieron las obras para la reurbanización de esta popular calle, uno de los compromisos electorales de Inés Rey, que contará con más espacio para los peatones y menos para los coches. Ya saben aquello que tanta polémica causó que nadie “que no tenga establo no puede tener un vaca”. Es decir, que si usted tiene vehículo y quiere aparcar en San Andrés vaya directamente en autobús, porque en ese emplazamiento solamente tendrá carril de ida y vuelta, árboles y aceras. Los coches desaparecen del mapa y no podrán estacionar. Eso sí, se anuncia que entraremos de lleno en el túnel del tiempo, porque esta gran vía recuperará el paisaje original que tenía en el siglo XVIII. Todo muy bonito, hermoso. Una ilusión que los coruñeses y coruñesas estábamos esperando, volver al pasado. Si ese pasado lleva consigo que retiren los adoquines existentes al final de San Andrés hasta Panaderas y los de la calle del Sol, un auténtico suplicio y calvario para los vehículos que circulan por la zona.