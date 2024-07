Los Bombeiros do Eume extinguen un incendio en un vertedero de As Somozas

Los profesionales del cuerpo de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, tuvieron que intervenir de urgencia esta madrugada a causa de un fuego en un vertedero del término municipal de As Somozas. Tal y como detallaron tanto el Consorcio contra Incendios e de Salvamento de A Coruña como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar pasada la medianoche en una finca situada en el punto kilométrico 13 de la carretera AC-110, a la altura de la parroquia de Recemel.

Según señaló el 112, el primer aviso, por parte de un particular, se recibió minutos despues de las 00.00 horas, alertando de que se habían escuchado varias pequeñas explosiones y que se veía una columna de humo y algunas llamas en una zona arbolada. Dada la naturaleza del incendio, esta persona señaló que creía que podría tratarse de un coche ardiendo.

Así, desde la central autonómica se movilizó hasta el punto a los bomberos ponteses, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y a una patrulla de la Guardia Civil. Del mismo modo, también se avisó al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero su presencia en el lugar finalmente no fue necesaria.

Una vez en la zona, los profesionales comprobaron que no se trataba de un turismo lo que estaba ardiendo, sino una serie de elementos almacenados en el terreno, principalmente ruedas viejas, botes de pintura y elementos de plástico y fibra, así como restos de vehículos. Se estima que la superficie afectada por las llamas fue de unos 50 metros cuadrados.

De este modo, tras extinguir las llamas, los bomberos de ambos cuerpos procedieron a aplicar agua por todo el perímetro de la finca con el objetivo de enfriar la zona y evitar nuevos focos, dado que el terreno estaba cerca de una zona de monte y el viento era intenso. Estos trabajos se fueron concentrando en torno al punto de combustión inicial para dar más seguridad, culminándose con una última capa de espuma.

Por el momento se desconoce el origen del fuego y desde el 112 se confirmó que no se registró ningún herido ni personas afectadas por inhalación de humo.