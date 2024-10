Un plan para dar solución al 19,5% de viviendas vacías de As Pontes

El Concello de As Pontes presentó su Plan Municipal de Vivenda con la participación del alcalde, Valetín González Formoso, la edila responsable del área, Elena López, y el decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya. El documento, “único de toda Galicia”, remarcaron desde el Consistorio, “pretende recuperar o parque de vivendas conforme ás necesidades actuais e á previsión das futuras”. El estudio, indicó el regidor, busca “facer unha diagnose de cal é a situación real da vivenda”, poniendo el foco “nos poboados construídos na etapa predemocrática e na democrática” pero también una visión general de todo el ayuntamiento.



López calificó de “prioritaria” dicha estrategia, enmarcada en las diferentes iniciativas que impulsa el ejecutivo dentro del Plan de Acción Local da Axenda Urbana. “Estamos nun período de cambio social e económico e é moi importante ir planificando para tomar as decisións que van afectar aos posibles residentes do futuro”.



Así las cosas, el decano del COAG explicó que para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los datos del padrón, los que figuran en el Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como los recabados “nun intenso traballo de campo para axustarse á realidade do concello”.



De este modo, el trabajo se centra en los diferentes poblados construidos en As Pontes y ligados a la industria. “O obxectivo era resolver como se encamiñaban agora cara o futuro, como se repensaban todas estas estruturas residenciais que hoxe en día mudan pola aparición de novas tipoloxías de familias, novas necesidades de desprazamentos”.



El Plan incluye una serie de actuaciones a corto (10 años) y medio plazo (20), para las que fue necesaria una identificación previa de dónde se ubican las viviendas vacías y un posterior análisis de las condiciones estructurales en las que se encuentran, para proponer medidas correctoras de rehabilitación, transformación y regeneración de los diferentes bloques y poblados, de forma conjunta. Con ello se busca “promover o acceso á vivenda á poboación, especialmente á máis vulnerable”, aseveró Alfaya, poniendo el foco en la mejora de la eficiencia energética.



Por su parte, González Formoso dio datos concretos de la situación del parque de viviendas municipal, con un total de 6.204 en todo el municipio. De ellas, se encuentran vacías el 27,78% en la zona del casco urbano, bajando el porcentaje hasta el 19,5 si se tiene en cuenta el área rural.

Oficina

El Plan de Vivenda pontés recoge como una de las medidas a implantar la creación de una oficina de vivienda para asesorar a la vecindad. “É preciso ver as necesidades que ten cada situación en particular e traballar man a man coas comunidades de veciños. Incluso cos administradores de fincas, porque no fondo son eles os que teñen ese contacto directo cos propios residentes”, sostuvo el decano.



El arquitecto apuntó a que la población del municipio ha ido descendiendo en los últimos años, situándose en la barrera de los 10.000 habitantes. Sin embargo, la previsión de incorporación de nueva actividad económica “podería producir un incremento de poboación cunha necesidade de nova residencia. Nós estimamos que aproximadamente o 40% dos novos postos de traballo precisarían desa vivenda”, añadió.



Alfaya aseveró que las actuaciones más urgentes deberían acometerse en los poblados de Calvo Sotelo y Santa Bárbara, “polas súas condicións tipolóxicas que demandan unha maior transformación”, y, posteriormente, en A Fraga, “no que se debería pensar moito máis en clave urbana”. “Os outros poboados atópanse nunhas condicións moito máis favorables e cuxas necesidades son moito menores”, valoró.



El regidor avanzó la captación de fondos, tanto públicos como privados, para la rehabilitación comunitaria de las envolventes de los edificios objeto del estudio. “Estamos tamén en conversas co Ministerio para chegar a un acordo de colaboración para a promoción de vivenda de aluguer. É imprescindible o seu fomento tendo en conta que somos, xunto con Narón, o segundo concello que menos vivenda baleira temos. A xente ten dificultades para alugar e hai unha carencia que hai que resolver canto antes”.