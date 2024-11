As Pontes contará con un nuevo acceso directo a la autovía AG-64

La Diputación de A Coruña anunció que ampliará y mejorará el trazado de la DP-7703 entre Medoñas y Ponte Souto, en Aparral, para convertir el vial en un nuevo acceso directo al núcleo de As Pontes desde la autovía AG-64, evitando de esta manera que el tráfico rodado atraviese el polígono industrial de Airios.



Así lo comunicó el presidente del organismo provincial y también regidor del municipio, Valentín González Formoso, que se desplazó a la zona en la que se desarrollará el proyecto junto al edil de Obras, Infraestruturas, Medio Ambiente e Medio Rural, Roberto Rivera, y técnicos del departamento de Vías y Obras de la Diputación.



El objetivo de la intervención es eliminar las curvas pronunciadas que existen en los primeros kilómetros de la carretera, ampliando su plataforma y consiguiendo que los vehículos circulen en condiciones de mayor seguridad.



“O acceso actual causa problemas de seguridade vial nun polígono que ten unha elevada ocupación, con máis de 35 empresas instaladas e uns 400 traballadores que usan esta estrada a diario para os seus desprazamentos, ademais do tráfico pesado que soporta pola súa condición industrial”, aseveró Fomoso, añadiendo que “con este novo acceso este a As Pontes melloraremos a seguridade e fluidez do tráfico, evitaremos molestias aos empresarios que están alí instalados e melloraremos tamén a imaxe na conexión ao centro de As Pontes desde a autovía, xa que non terá que facerse a través dun polígono industrial”.



Esta actuación responderá a una antigua demanda de los vecinos y vecinas Chamoselo y Aparral, así como de empresarios instalados en el polígono, “creando un acceso amplo, seguro, cómodo e rápido entre a autovía e o centro da vila”, añadió el alcalde pontés.



La Diputación comenzará ahora con el proceso de redacción del proyecto técnico –que se prevé culmine en el primer trimestre del próximo año–, con la intención de dotar de presupuesto la intervención, cuyas obras podrían iniciarse a lo largo de 2026. Los técnicos cifran en aproximadamente dos millones el coste de la obra para crear este nuevo acceso.