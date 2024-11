Cena de exalumnos del Mosteiro de Caaveiro con la situación del colegio en el punto de mira

La generación del 75 que estudió en el CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro volverá a reencontrarse esta noche en una cena para recordar viejos tiempos. “Había moitos anos que non estabamos todos xuntos, porque moitos marcharon fóra, a outros concellos da comarca ou inclusive a outros puntos de España”, comenta Rosa María Bouza, una de las impulsoras de esta iniviativa.



La idea llevaba tiempo rondando en la cabeza de muchos, explica, pero en esta ocasión decidieron dar el paso y organizar la reunión. “Comenteino un día e xa empezamos a ir conseguindo teléfonos, indo incluso ás casas dos pais dos nosos compañeiros para tratar de dar con eles, entre outro exalumno, Celestino, e máis eu. Pensaba que nos ía levar un ano ou así pero, en cousa dun mes, xa estabamos todos metidos nun grupo de WhatsApp”, explica, añadiendo que “todo o mundo tiña moitas ganas pero ninguén daba o paso”.

Con algunas ausencias por problemas personales, una veintena de personas volverán a verse las caras como hacían en el colegio, pero en esta ocasión, en un ambiente más distendido que les proporcionará la Taberna O Feal, en Lavandeira.



Lo vivido durante los años de estudio centrará las conversaciones de la generación del 75, pero también los problemas de los que adolece el centro en la actualidad, en donde algunos de sus hijos e hijas también se están formando. “Estamos vivindo unha realidade que pasa tamén noutros colexios das zonas rurais. É moi bonito iso de dicir ‘vide vivir á zona rural’ pero, na realidade, non nos dotan de posibilidades”, indica Rosa María Bouza.



Apunta, por ejemplo, a los problemas de matriculación que sufrieron a principios de curso. “Anteriormente quitáronnos profesores porque os nenos non chegaban á ratio, polo que xuntaron cursos. Este ano os nenos superaban o tope de 12 por clase e non nos proporcionaron outro profesor”, lamenta, recordando las protestas que realizaron ante la Xunta. “Ademáis, o material escolar de Educación Física estaba moi obsoleto, polo que se tivo que facer unha colecta por parte da ANPA para sufragar as novas adquisicións. Os nenos e nenas do rural teñen que ter as mesmas oportunidades que os das zonas urbanas”, sostiene.