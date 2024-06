25 Aniversario | Por otros veinticinco años

El hecho de que Diario de Ferrol alcance los 25 años es todo un récord, hasta tal punto que en la historia de la prensa local ha de figurar como el segundo más longevo a estas alturas. Y pensar que mis compañeros y amigos, sin duda porque me apreciaban, me prevenían de que este proyecto iba a ser flor de un día, tratando con ello de persuadirme para que no diera el paso…



Lo escribí recientemente: los únicos que creíamos en el proyecto éramos el recordado Juan Ramón Díaz y un servidor. De entrada, mientras lo gestábamos, no hacían falta más. Era cosa de dos. Pronto crecimos y nos multiplicamos. Solo hizo falta salir a la calle y mostrar nuestras señas de identidad para que el periódico empezara a cobrar valor. Durante once años, ni un euro de pérdidas. Siempre beneficios, por encima de objetivos, en ocasiones numantinos.



No poseo datos de lo ocurrido a partir del año 2010 en que me jubilo laboralmente. Quede constancia de que sobrevino la crisis de la burbuja inmobiliaria, que puso en peligro, o incluso provocó el cierre de muchas empresas. Cuenta también que en el año 2015 falleció el director general del Grupo La Capital, Juan Ramón Díaz García, impulsor de la cadena de cabeceras, todo lo cual frustró el avance que había emprendido el Diario de Ferrol.



Hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso, y es que aquel prestigioso profesional, que no regalaba precisamente adjetivos, que escondía su gran timidez bajo la palabra figurada, la expresión entre líneas, que manejaba magistralmente las claves de la retranca, el humor cáustico y el mensaje críptico, me dijera a la cara: “Yo creo en ti. Estoy seguro de que conducirás brillantemente esta nueva cabecera”. La expresión sincera y frontal me cargó de una enorme responsabilidad. A la vuelta le espeté: “si crees en mí, me tienes que dejar hacer (laissez faire) el periódico que yo creo que hay que hacer para Ferrol y su comarca”. Pacto de caballeros que se cumplió durante nueve de los once años de mi dirección.

Atisbo actualmente, o así lo quiero pensar, que se ha iniciado una paulatina tarea de reconstrucción, poniendo el foco de manera singular en la digitalización de la cabecera. Aplaudo la idea de ponerse al día en este aspecto. No obstante, el debate digital VS papel no ha quedado resuelto todavía. Sigo creyendo en el papel y en la prensa de proximidad.



La etapa de éxito del DF prueba que Ferrol y su comarca pueden sostener un periódico propio, basado en el respeto a la pluralidad; es decir, la no alineación ideológica, en el fomento del trabajo en equipo, con amplios márgenes de libertad para los profesionales que lo elaboran, con especial atención a los movimientos de base vecinales, culturales, sociales, deportivos, laborales, con dar voz a quienes en otro tipo de periódicos no se da cabida, con tratamiento prioritario a los pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas empresas, también a la empresa pública. En definitiva, lograr que una clase media y trabajadora se sienta identificada con el medio. Esa es la receta que dio tan buenos resultados.



Desde el punto de vista empresarial, he de reconocer el coraje que mostró Juan Ramón Díaz cuando, habiéndome presentado un determinado patrón de plantilla para el futuro periódico, logré persuadirlo para que doblara los recursos humanos y así sacar a la calle un periódico con una treintena de páginas de información local y comarcal.



En este 25 aniversario, honor y reconocimiento a quienes formaron equipo con este modesto director y aliento y ánimo a quienes continúan la labor ahora esperanzados en un horizonte más claro, tras un período de dificultades y precariedades. ¡Por otros 25! De no poder hacerlo aquí, con 105 años de edad, aplaudiré la efeméride desde el otro lado del espejo.

Man Castro es periodista y fue el primer director de Diario de Ferrol