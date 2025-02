Arredor dun cento de persoas secundaron na mañá do sábado a Ruada pola Lingua que, organizada pola plataforma Queremos Galego, supuxo o último acto antes da gran manifestación que prepara para o vindeiro domingo, 23 de febreiro, en Santiago de Compostela. A marcha percorreu varias rúas do centro da cidade trala saída da praza do Cruceiro de Canido e tivo o seu final no palco da música.