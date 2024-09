As Pontes viaxa no tempo: as imaxes da súa Cita coa Historia

As Pontes viaxa dende este venres ao pasado coa celebración da IX edición da Cita coa Historia. As rúas do casco histórico das Pontes acollen xa distintas actividades coas que se busca afondar nos xeitos de vida na localidade durante o período galaico romano. A apertura do mercado e a rúa dos oficios na tarde deron paso a obradoiros guiados, entre os que figuran a forxa, a cerámica, o coiro, madeira e gaita, ademais da tradicional visita guiada ao Museo Etnográfico Monte Caxado.