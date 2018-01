Silvia Abril protagoniza la nueva comedia coproducida por Sony

Sony Pictures International y FeelGood Media han cerrado un acuerdo internacional para producir “Bajo el mismo techo”, la nueva comedia de Juana Macías, una historia de pareja “en la tradición de la eterna lucha de sexos” cuyo rodaje acaba de comenzar en Madrid.

Jordi Sánchez (“La que se avecina”, “Señor, dame paciencia”) y la actriz y humorista Silvia Abril dan vida a una pareja que se separa en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria, y que se ve obligada a seguir conviviendo porque no pueden hacer frente a la hipoteca por separado.

Daniel Guzmán, Malena Alterio, Álvaro Cervantes, Cristina Castaño y Ana Morgade completan el reparto, según ha indicado hoy la productora y distribuidora en un comunicado.

“Me interesaba mucho poner a dos personas normales en una situación extrema, muy reconocible y muy divertida a la vez, en la que las reacciones de mis protagonistas fueran tan contradictorias, delirantes y absurdas como la vida misma”, ha señalado Macías.

Según la directora, “Bajo el mismo techo” es un retrato sobre las relaciones de pareja actuales que pone en cuestión y se ríe de la idea de “tú puedes ser lo que quieras ser”, puedes empezar una nueva vida y reinventarte aunque ya no tengas 25 años, estés arruinado y no te quede otra que compartir casa con tu ‘ex’.

Iván Losada, director general de Sony Pictures, ha explicado que se interesaron por el proyecto de Macías en un momento en que estaban buscando algo así, “una guerra de sexos, una historia de cómo el amor eterno puede convertirse en una jaula donde viven dos fieras dispuestas a cualquier cosa por acabar la una con la otra para sobrevivir”.

Sony tiene los derechos de distribución del filme en todo el mundo.

La anterior película de Macías, “Embarazados”, también era una comedia sobre las relaciones de pareja, en este caso una pareja que cerca de los 40 años se da cuenta de que tiene que recurrir a la fecundación ‘in vitro’ si quiere tener hijos, con Paco León y Alexandra Jiménez.