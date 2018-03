Salvador Sobral comenzará su gira española el 27 de junio en Málaga

El cantante portugués Salvador Sobral, vencedor de la última edición de Eurovisión, comenzará el 27 de junio en Málaga su gira española, con la que visitará Barcelona, Valencia, Cartagena y San Sebastián para presentar su disco “Excuse me”.



Sobral, de 28 años, ya está listo para volver a los escenarios tras el trasplante de corazón al que se sometió a principios de diciembre, y lo hará con una gira en España a la que solo antepondrá un par de conciertos en Portugal, según ha anunciado hoy la empresa que le representa, Fado in a Box.

Así, como avanzó el propio artista en una entrevista concedida el mes pasado a la cadena pública lusa RTP, su “renacimiento” tendrá lugar en Ponta Delgada, la capital del archipiélago de Las Azores, el 26 de mayo.

Después actuará en Évora el 23 de junio, y de ahí partirá a su gira española: el 27 de junio estará en Málaga; el 5 de julio en Barcelona; el 7 de julio en Valencia, el 26 de julio en Cartagena y finalmente el 28 de julio en San Sebastián.



La expectación es máxima para el 26 de mayo, día en que podrá escucharse por primera vez en concierto a Sobral tras ocho meses alejado de los escenarios.



El luso tuvo que retirarse temporalmente el pasado septiembre, cuando sus problemas de corazón alcanzaron un punto crítico y tuvo que ser internado en un hospital lisboeta.

Allí permaneció cuatro meses, un tiempo que se antoja excesivo para el cantante, quien ha reiterado desde que obtuvo el alta que desea volver a cantar lo antes posible, aunque ha admitido que la medicación que debe tomar ha dejado algo más frágil su voz.



Sobral vuelve con “Excuse me tour”, un proyecto que desarrolla junto con la banda de rock electrónico Alexander Search, con la que “promete novedades sobre un nuevo disco” este mismo año, según el comunicado de Fado in a Box, que explica lo especial que resultará actuar en Azores en mayo.

“Regresar desde el medio del Atlántico es una imagen metafórica muy bonita e interesante, después de las pruebas de los últimos meses”, sostienen los representantes del cantante en velada alusión a sus problemas de salud.



Sobral, considerado un héroe en su país tras haber dado a Portugal su primera victoria desde que participa en Eurovisión, dijo el pasado 15 de febrero a la RTP que su problema de salud, al que jamás se ha referido explícitamente “ya está resuelto” y subrayó su deseo por viajar para tocar por todo el mundo.