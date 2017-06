Las rupturas matrimoniales crecen casi un 6% en Galicia en el primer trimestre del año

La Comunidad gallega registró en el primer trimestre del año un total de 1.677 demandas de divorcio y separación, lo que supone un aumento del 5,7% respecto del mismo período el año anterior.

Así lo indican los datos publicados ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revelan que el aumento de separaciones y divorcios en Galicia se situó en el primer trimestre por encima de la media estatal, del 4,8%.

Este crecimiento supone, además, un cambio de tendencia con respecto a los últimos informes, ya que el año pasado las demandas de ruptura en Galicia disminuyeron un 9,7% y en el primer trimestre del año descendieron un 17,2% con respecto al mismo mes del año 2015. Sin embargo, el informe del CGPJ señala que en Galicia hubo durante el primer trimestre menos separaciones, pero más divorcios. En concreto, aumentan tanto los consensuados (un 3,3%) como los no consensuados (un 12,3%).

En relación a las separaciones consensuadas, pasaron de 47 a 36 en el primer trimestre (un 23,4% menos) y las no consensuadas cayeron de 26 a 18. En este periodo no se registró ninguna petición de nulidad matrimonial.

Otras medidas

En el primer trimestre del año se registró una subida interanual tanto en los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, como en los de modificación de medidas en procesos de separación.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se iniciaron en Galicia 129 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 15,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas pasaron de 482 a 488. En cuanto a los procedimientos de guardia y custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 275 demandas consensuadas, frente a 199 del primer trimestre, lo que supone un aumento del 38,2%. Las demandas no consensuadas en este ámbito crecieron un 16,7%.

A nivel nacional, las separaciones y divorcios en España aumentaron un 4,8% en los tres primeros meses de 2017 hasta las 31.694, con respecto al mismo período del año anterior, según los datos publicados este viernes 16 de junio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El mayor incremento se produjo en los divorcios no consensuados, que se incrementaron un 8,4%, pasando de 11.699 en el primer trimestre de 2016 a 12.679 en los mismos meses de 2017. Mientras tanto, se registraron 17.483 divorcios de mutuo acuerdo, un 2,6% más que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016.

Por otro lado, se presentaron 1.041 demandas de separación consensuada, un 2,4% más que en el primer trimestre de 2016; y 491 separaciones no consensuadas, un 2,7% más que las registradas en el mismo periodo de 2016. l