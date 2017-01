El rey Don Juan cumple 79 años, el tercero después de su abdicación

Don Juan Carlos celebra este 5 de enero su 79 cumpleaños, el tercero después de su abdicación. En cuanto a la celebración, el exmonarca lo hará en la intimidad en víspera de la recepción de la Pascua Militar, acto al que, desde su abdicación, no asiste. El padre de Felipe VI no ha tenido apenas actos oficiales, no le hemos visto mucho públicamente, ni siquiera ha estado presente en muchos momentos familiares.

Su última aparición pública fue el 6 de diciembre en el estreno de la opera de ‘Madame Butterfly’ en Milán, Un día antes acudía con su mujer, la Reina Sofía, a la inauguración de la exposición ‘Carlos III y las residencias reales’ en Madrid. En cuanto a viajes internacionales oficiales, solo ha hecho seis. Entre ellos Guatemala, para la investidura de Jimmy Morales y Perú, siendo su último acto oficial antes de tomarse unas reales vacaciones.

Don Juan Carlos deja un buen año atrás en el que le hemos visto más recuperado y con más energía. Ahora solo le queda disfrutar de sus 79 años recién cumplidos.