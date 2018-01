Reportaje | Vuelve el cine que no entiende de trailers y sale a pacer en salas sin palomitas

La cara “b” del cine, la que no entiende de trailers y sale a pacer en salas no comerciales está presente en la ciudad a través de tres pantallas. La primera, la del Fórum, comienza el lunes con una propuesta gratuita, a las 19.30 horas. Se trata de “2050 ¿Es ya demasiado tarde?”, un documental sobre el cambio climático con vocación internacional que va hasta las consecuencias y al poco tiempo que queda de reacción.

En el Ágora, la butaca podrá ver el martes a las 20.00 horas “Machines”, de Rahul Jain, una cinta hipnótica, laberíntica y desoladora sobre miles de trabajadores exhaustos, después de dejar la salud en un trabajo de doce horas seguidas en una fábrica textil de Surat, una ciudad industrial en el noroeste de la India.

La cámara viajará ligera entre los pasillos de este inframundo que no se ve, donde humanos y máquinas son la misma cosa para continuar el fin de semana con la cartelera que desde el parque Europa, el Fórum dispara. Enero comienza con dos películas, donde el bolsillo entrará en juego, pero solo un poco.

Por tres euros, dos para la Tercera Edad, universitarios y parados, además de una sesión de 1,50 euros, se podrá acceder a la versión original, que vendrá de la mano de “Battle in Seattle de Stuart Townsend”, sobre el encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle en 1999, donde unos 100.000 manifestantes provocaron el caos en la ciudad.

Con Charlize Theron y Woody Harrelson como protagonistas, la película se cuela entre el tumulto para contar lo que empezó siendo una protesta antiglobalización tranquila y acabó en estado de excepción.

En la sala contigua, se podrá ver del 11 al 13 “La fille innconnue”, de Luc Dardene y Jean- Pierre Dardene”, donde una joven doctora se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica que fue encontrada muerta al día siguiente. Los hermanos belgas que se denominan a sí mismos como “una persona con cuatro ojos” inciden en la idea madre de muchos de sus largometrajes, poblándolos de personajes que cometen un error que intentan enmendar para demostrar que el hombre no se define solo por sus acciones, sino por entenderlas.

La semana del 18, el Fórum aportará a la mirada el documental “Man on wire”, de James Marsh, sobre la hazaña del funambulista francés Philippe Petit, que quiso caminar sobre un alambre tendido entre las torres gemelas del World Trade Center y “Sieranevada” , que situará a los espectadores tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y 40 tras la muerte del padre de Lary, que acude a un acto in memoriam.

En el otro contenedor del películas diferentes, el CGAI prepara nuevas entregas. Aquí la entrada se reduce a 1,20 euros, 0,60 para los usuarios del carné joven y la opción de un abono de nueve euros para diez pases. Y si en “Vindecine, o tempo de Martín Codax a través do audiovisual”, ofrecerá diversas visiones del medievo, el edificio cerrará su ciclo sobre el cine francés con Louis Delluc, del que se verán hasta cuatro joyas y Jean-Luc Godard, con la restauración de restauración de su telefilme “Grandeza y decadencia de un pequeño comercio de cine”.

El patrio estará representado por Llorca o Baró Ubach en producciones a contracorriente. Además, Antón Reixa pilotará “Pensando en cine / Pensando en Galicia”, donde invitará a personalidades con un filme bajo el brazo. La primera será Yolanda Castaño el 3 de febrero con “Mimosas” de Óliver Laxe. l