Reese Witherspoon protagonizará la serie “Little Fires Everywhere”

Las actrices Reese Witherspoon y Kerry Washington protagonizarán y producirán la serie limitada “Little Fires Everywhere” para Hulu, informó hoy esta plataforma digital en un comunicado de prensa.

Esta producción televisiva adaptará la novela publicada el año pasado por la escritora estadounidense Celeste Ng.

Ambientada en un modélico barrio residencial de Cleveland (EE.UU.), “Little Fires Everywhere” explora la relación y los roces entre la familia Richardson y unos nuevos vecinos de la zona, los Warren.

“Hulu tiene una rica historia de transformar literatura innovadora en televisión innovadora, y estamos seguros de que su talentoso equipo usará esta historia para estimular un largamente atrasado diálogo sobre razas, clases y lo que significa ser una madre”, señaló Reese Witherspoon, que figurará como productora del “show” a través de su compañía Hello Sunshine.

También será productora de “Little Fires Everywhere” Kerry Washington, quien de la mano de su empresa Simpson Street dijo sentirse “orgullosa” y “emocionada” de formar parte de este proyecto.

Ganadora del Óscar por “Walk the Line” (2005), Witherspoon brilló el año pasado con la miniserie de HBO “Big Little Lies”, que protagonizó junto a Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz.



La actriz acaba de estrenar la película de Disney “A Wrinkle In Time”, y, de cara al futuro, está previsto que lidere junto a Jennifer Aniston una serie para Apple acerca de un grupo de profesionales que trabajan en los programas informativos matinales de la televisión.

Por su parte, Kerry Washington es una de las actrices más populares de la pequeña pantalla en Estados Unidos gracias a su papel en “Scandal”.

Hulu tratará de continuar con “Little Fires Everywhere” el éxito que logró el año pasado con “The Handmaid’s Tale”, la serie distópica encabezada por Elisabeth Moss que fue una auténtica sensación en 2017 y que se alzó con el Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie dramática.