El Programa de Ocio del Fórum y del Ágora oferta 3.555 plazas para 113 actividades

La Concejalía de Culturas abrirá la semana que viene el plazo de preinscripción para participar en el Programa de Ocio de Primavera del centro Ágora y del Fórum Metropolitano, que tendrá lugar hasta mayo.

A partir del 29, comenzarán 113 talleres de temática variada, dirigidos a distintas franjas de edad y que tocan palos tan variados como el cine, la cocina, las artes plásticas, la historia, la música, la literatura, la ilustración, la astronomía, la arquitectura, el teatro o la fotografía, entre otros, con el objetivo de impulsar la formación entre los vecinos con acciones que empleen la ciudad y los recursos que esta ofrece, a la vez que tratan de promover la convivencia y la sociabilidad de los participantes. Serán 3.555 plazas para cursos donde acercarse a la historia oculta de A Coruña y a su relación con el mar, saber más de la música tradicional o darse a la escritura creativa.

Además, otros abordarán el papel de la mujer en la gran pantalla y los grandes clásicos del cine. También habrá hueco para la artesanía, despejar la mente o específicas para niños o para refrescar la memoria, en el caso de los mayores. El Ágora acogerá diez iniciativas diferentes sobre cocina, actividades físicas y danza.

Preinscripción

El plazo de preinscripción será desde este lunes al miércoles para los que continúan con la segunda parte, y el miércoles y jueves, para altas. Se puede realizar en las conserjerías de ambos edificios, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y por vía telemática, entre las 09.00 del 11 y las 20.00 horas del 12, a través de la página web www.coruna.es/cultura.

Para formalizarla, será necesario abonar, en efectivo, el importe del taller correspondiente, 30 euros, menos para los mayores de 65 años, que cuesta 21 euros. Solo se pueden coger dos opciones y las solicitudes telemáticas enviadas fuera del horario señalado no serán tramitadas.

De forma presencial, los que acudan al parque Europa o al Agra, obtendrán directamente un número para el sorteo. Por internet, estos se repartirán una vez termine cada una de las franjas horarias presenciales y la cifra se publicará el 15, a las 09.00 horas, junto a la lista de las preinscripciones telemáticas.

La concejalía invita a los vecinos a realizar una copia digital al apuntarse en la web por si se produce algún error durante el proceso.

Los interesados en participar en el Programa de Ocio podrán solicitar la preinscripción hasta en cuatro obradoiros, y deberán tener en cuenta que, a la hora de la adjudicación, se respetará el orden de preferencia fijada por la persona solicitante, y que esta no se podrá modificar después del sorteo, que se realizará el 15, a las 10.00 horas, en las conserjerías de Ágora y Fórum.

A partir del número extraído en el mismo, se asignarán las vacantes en cada actividad, y se otorgará al mayor número de personas posible, al menos un taller. La lista definitiva se publicará el 17, a partir de las nueve de la mañana tanto en los centros como en la web municipal o el servicio telefónico 010.

El 17 y 18 se abrirá el plazo para formalizar la asistencia y será necesario pagar en efectivo el precio del taller. Los escogidos no podrán ser sustituidos por otra persona y los que no abonen el importe harán correr puestos de los que ocupan la lista de espera. Con ellos contactarán el 22 para saber si siguen queriendo participar en las clases a las que se apuntaron en su momento.

El programa tiene ya 20 años y fue alimentándose cada año de nuevas inquietudes, las de los coruñeses con ganas de capitanear acciones culturalmente enriquecedoras o los que buscan sacarle punta a la convivencia y la sociabilidad. l