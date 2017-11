El principe Enrique y Meghan Markle anunciarán su boda “pronto”

El príncipe Enrique de Inglaterra planea anunciar “pronto” su intención de contraer matrimonio con su novia, la actriz estadounidense Meghan Markle, según avanzó hoy el diario británico “The Sunday Times”.

Fuentes de Downing Street, despacho oficial de la primera ministra británica, Theresa May, expresaron al periódico que confían en que el anuncio “llegará pronto, quizás incluso mañana”, si bien el palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Enrique, mantiene que no hay nada previsto en ese sentido.

“The Sunday Times” asegura que la primera ministra “limpió su agenda” el pasado jueves ante la expectativa de que el príncipe hiciera público ese día su enlace, aunque finalmente no ocurrió.

“Theresa May había sido comunicada de que el anuncio estaba programado el jueves, para coincidir con la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos”, señala el diario.

Ante los rumores sobre el posible enlace, diversas casas de apuestas del Reino Unido dejaron de aceptar la semana pasada nuevas apuestas sobre una boda entre Enrique y Meghan Markle en 2018.

“A los seguidores de la Familia Real les encantaría un anuncio de enlace antes de Navidad. Desde nuestro punto de vista, va a llegar muy pronto”, dijo una portavoz de Ladbrokes al tabloide “The Sun”.

La casa Bettfair explicó por su parte al “Evening Standard” que suspendió las apuestas el jueves tras comprobar algunos movimientos “interesantes” en envites “sobre mayo de 2018 como la fecha para la boda”.

Enrique, de 33 años, y Markle, de 36, se conocieron en mayo de 2016 en Canadá, cuando el hijo menor de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra estaba promocionando en Toronto los Juegos Invictus, en los que participan militares veteranos.

Markle reside en Canadá porque allí se rueda la serie “Suits”, en la que interpreta a la asistente legal Rachel Zane, aunque, según “The Sunday Times”, planea mudarse a Londres para vivir con el príncipe.