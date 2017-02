Pilar Rubio estrenará su propio programa en la cadena Fox Life

Pilar Rubio se estrenará en las pantallas de FOX Life el próximo mes de abril con Fit Life. FOX Networks Group España confirmaba a través de comunicado la puesta en marcha de esta nueva producción propia para su canal de entretenimiento femenino de la mano de Pilar Rubio.

El espacio, producido por 100 Balas (Olmos y Robles, Chiringuito de Pepe, Espinete no existe) está compuesto por once episodios de 30 minutos de duración cada uno, que siguen los pasos de la colaboradora de El Hormiguero para conocer cómo organiza su día a día; compagina sus facetas profesionales con momentos de ocio; y su preocupación por mantener un estilo de vida saludable.

“FIT Life es diferente de otras experiencias televisivas que he tenido. Me permite ser yo misma, mostrar aspectos de mi personalidad que no son tan conocidos sin entrar para nada en mi vida privada, que queda completamente al margen. Me gustaría pensar que el programa puede servir de inspiración a otras mujeres en la siempre complicada tarea de conciliar nuestra vida profesional y personal”, comentaba Pilar.

De acuerdo con la información proporcionada por el canal de pago, los espectadores descubrirán el lado más humano de la pareja de Sergio Ramos, desde su trabajo como presentadora, a su colaboración con firmas de moda y la asistencia a eventos, su pasión por la música o los ejercicios de entrenamiento que realiza para ponerse en forma. Entre otras muchas propuestas, la veremos prepararse para ejercer de presentadora en un evento; la acompañaremos a los conciertos de grupos como Sabatón y Obús, donde incluso sube al escenario para interpretar un tema, y estaremos con ella mientras practica diferentes rutinas de entrenamiento, entre las que destaca la práctica de Pole Fitness y de kickboxing. Dentro de su propuesta de vida sana, Pilar también cocina con recetas de platos sencillos que incluyen tortitas de avena, batidos de fruta - los conocidos como smoothie-, para el desayuno o pizza sin hidratos de carbono.