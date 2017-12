Noriega: “Todos hemos sido cómplices del acoso a las mujeres”

El actor Eduardo Noriega ha asegurado hoy que es “un error” pensar que el acoso sexual solo tiene que ver con el cine o con Hollywood, ya que afecta “a todos los ámbitos” y “todos hemos sido cómplices” al normalizar ciertos comportamientos, desde un piropo por la calle a “un azotito” supuestamente cariñoso.

“No es solo cuestión de Hollywood o de un tipo que está enfermo, es un problema de toda la sociedad que lo ha permitido, todos hemos sido cómplices”, ha dicho el actor a Efe con motivo del estreno de “Llueven vacas”, un retrato colectivo sobre la violencia machista desde el punto de vista psicológico, que se estrena este viernes.

Según el actor, el maltrato físico es la última consecuencia de un proceso gradual de anulación psicológica y en eso precisamente se centra la película, en retratar la dinámica destructiva que hace que una mujer vaya accediendo progresivamente a perder parcelas de libertad ante su pareja.

Seis parejas de actores cuentan la historia de una sola pareja en distintos momentos de la relación. Se trata de Maribel Verdú y Víctor Clavijo; Laia Marull y Secun de la Rosa; Gloria Muñoz y Pedro Miguel Martínez; María Barranco y Asier Etxeandia; Mónica Regueiro y Sergio Peris-Mencheta; y Gemma Charines y Eduardo Noriega.

Fran Arráez, su director, ha explicado que la idea de que diferentes actores interpretaran a los mismos personajes era mostrar que existen distintas actitudes para la misma historia, que no hay un modelo único de maltratador y maltratada.

“El maltrato no se limita a un estatus social, a una formación, a una edad o una ideología. Hay maltratadores de izquierdas y de derechas, de 20 años o de 70, y al contrario de lo que suele creerse, hay maltratadas con mucha cultura y formación”, ha señalado.

En opinión de Laia Marull, que ya se puso en la piel de una víctima de violencia machista en “Te doy mis ojos”, por la que ganó un Goya, es positivo que se hable de estos temas porque antes las mujeres se callaban más y se sentían más culpables.

Pero ha insistido en que además de hablar es importante actuar, especialmente en el campo de la educación. “Me asusta ver a chicos de 20 años con comportamientos más machistas que cuando yo iba al instituto”, ha apuntado la actriz.

“Llueven vacas” es una producción de pequeño presupuesto que parte de un texto escrito originalmente para el teatro por Carlos Be y se presentó en la sección Zonazine del pasado Festival de Málaga.

Distribuida por Begin Again Films, la película cuenta con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y su recaudación irá destinada a la Fundación Themis de Mujeres Juristas, que facilita apoyo a mujeres sin recursos para casos de violencia machista.