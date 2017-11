Los niños de Druida y Danzade bailarán a favor de Tierra de Hombres mañana en el teatro Colón

El teatro Colón acogerá mañana a las 19.00 horas la séptima gala solidaria Tierra de Hombres, que serán camillas y bisturíes para los pequeños africanos con emergencias médicas.

Porque es un asunto de niños, son los niños los que les van a apoyar, contaba Mercedes Suárez, la directora de la escuela Druida, que pondrá a bailar a sus alumnos por la causa. También lo hará Danzade y la cita se presenta más apetecible aún con el Mago Cristyan Magic haciendo de maestro de ceremonias.

Lo recaudado irá a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres en Galicia, gracias a la colaboración de la Diputación y si los niños de Druida representarán los mejores fragmentos de “Cascanueces”, Danzade homenajeará a las artes plásticas. Moverán el cuerpo al son de los escultores y harán su versión particular de óperas como “La traviata” o “Carmen”.

La responsable de la entidad, Pilar Rey, cuenta que se subirán al escenario 50 de entre siete y 19 años con un puñado de coreografías propias que respiran de lo clásico, lo contemporáneo y la danza jazz: “Están todos nerviosos y preparando todo para el domingo”. Muy cerca, en Druida, Mercedes cuenta que ayer le dedicaron más tiempo del normal a ensayar la pieza de Chaikovski: “Me pasé por la escuela y vi que no salían y me dijeron que tenían que ensayar dos horas”.

Comenta la directora que cuando se abrió la puerta, “los niños iban bailando y sonriendo” porque actuar en un auditorio así les motiva y más les motiva hacerlo para unos de su misma estatura, que no disponen de tantos medios.

Suárez explica que muchas veces acuden algunos beneficiarios del programa al espectáculo, chavales que ya fueron intervenidos y que necesitan un tiempo de reposo y recuperación antes de volver a casa. Viéndolos, el proyecto no es aire sino realidad y por eso, no dudan en acudir una vez más para aportar su granito de arena a “Viaje hacia la Vida”, que es cómo se llama el proyecto que “junta a muchos médicos y enfermeras”.

Mercedes Suárez trata de que la danza beneficie a más niños y busca escenarios por el país donde Tierra de Hombres sume más euros a la hucha. Es cuestión de humanidad. l