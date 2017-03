Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, de luna de miel en Colombia

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se han convertido de nuevo en los protagonistas de ¡Hola! en su portada. La pareja disfruta de Colombia como si de una luna de miel se tratase.

Además, el premio Nobel e Isabel no tienen problemas en hablar sobre su futura boda: “No me resisto a la boda, solo me resisto a estropearlo”, “¿Qué quién dará antes el ‘sí quiero’? Lo lógico es que sea Ana antes que yo”.

Junto a la pareja de enamorados nos encontramos con Antonio Banderas. El actor se ha replanteado su vida tras sufrir un ataque al corazón, una realidad que descubrió durante su última visita al Festival de cine de Málaga: “Me sometí a una intervención donde me implantaron tres estents”.

Y por último, en ¡Hola! también nos encontramos con las imágenes de Fiona Ferrer en Miami donde acudió para disfrutar de los partidos de Feliciano López; aún así ella asegura: “Solo somos amigos”.