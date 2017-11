Luis Fonsi, Alejandro Sanz y U2 triunfan en Los40 Music Awards

Los40 Music Awards, los galardones “más importantes de la música” en España o, al menos, los de la emisora más escuchada, han dado un salto a la internacionalidad con su gala más potente en ritmo y número de estrellas globales en una edición que ha premiado a U2, Alejandro Sanz y Luis Fonsi.

Ellos han sido los destinatarios de los “Golden Music Awards” por sus logros artísticos, mientras que el resto de distinciones, muchas sujetas a votación popular, han resultado muy repartidas, con Vanesa Martín como la artista nacional y Ed Sheeran como el internacional, amén de autor de la grabación internacional, “Divide”, materializando así dos de las cinco nominaciones a las que aspiraba.

“Lo niego todo” de Joaquín Sabina ha sido elegida grabación española de 2017, mientras que C. Tangana ha sido designado revelación del país, con un discurso en el que ha pedido más espacio en próximas ediciones para músicos como él, procedentes del “underground”.

El título de mejor canción ha recaído en “Yo contigo, tú conmigo”, de Álvaro Soler y los colombianos Morat, mientras que Leiva se ha hecho con el de mejor videoclip nacional por “La lluvia en los zapatos”, categoría que en su versión mundial ha sido para “It ain’t me”, de Kygo y Selena Gómez.

Un ausente Maluma se ha llevado el de artista latino frente a Luis Fonsi, quien sí se ha llevado el de canción internacional por su “Despacito” con Daddy Yankee y Justin Bieber, mientras el británico Rag’N’Bone Man, autor del éxito “Human”, se ha impuesto a su compatriota Harry Styles como revelación extranjera.

Asimismo, los programas de la emisora han brindado sus propias distinciones a Monarchy (de Los40 Trending), Camila Cabello (Lo+40), Portugal The Man (Los40 Black Jack) y J. Balvin (Los40 Global Show).

Hasta 21 países han podido seguir por televisión la ceremonia, que ha arrancado pasados 15 minutos de las 20 horas estipuladas con un número pirotécnico y el WiZink Center de Madrid abarrotado, sin entradas prácticamente desde su salida a taquilla pese a su capacidad para acoger unas 15.000 personas, alguna acampadas fuera desde hace días.

Rodeados de ellas y en pleno centro de la pista del antiguo Palacio de Deportes de la capital, las estrellas han ocupado por primera vez un espacio con mesas de gala, incluidos Bono y Adam Clayton, de U2, sentados junto a su amiga Penélope Cruz, encargada de entregarles su premio honorífico.

“Estoy muy emocionada y feliz de entregarlo a gente a la que quiero tanto, una banda que desde el principio ha demostrado que también el rock puede ser solidario, además de ser 4 genios y darnos tantas canciones. Sé que se desviven por ayudar a los demás y contribuir a que este mundo sea mejor”, ha dicho.

Bono, que también ha recibido hoy para U2 el premio a la mejor gira por el 30 aniversario de “The Joshua Tree”, lo ha dedicado a sus seguidores españoles, “grandes, grandes seguidores”, antes de leer en castellano el siguiente texto: “Canto a España y lo siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos, desde luego no creo en las fronteras políticas”.

Por supuesto, ni palabra de la aparición de su nombre esta semana entre los 127 recogidos en la filtración de documentos bautizada como los “papeles del paraíso”, según la cual actuó como “inversor pasivo” en sociedades supuestamente establecidas en un paraíso fiscal para adquirir proyectos inmobiliarios en Lituania y Alemania.

Que los organizadores han querido este año tensar el ritmo de las tres horas de gala ha quedado patente desde el momento en que apenas transcurridos unos segundos del inicio, Luis Fonsi ha saltado a la palestra acompañado de 12 bailarines para interpretar “Despacito”, otro “Golden Music Award” y “hit” del año en el mundo.

Del bloque internacional también ha habido actuaciones como la del grupo de rock del actor estadounidense Jared Leto (los no menos conocidos Thirty Seconds to Mars, presentando su nuevo sencillo “Walk on water”) y de Camila Cabello, pujante exmiembro de Fifth Harmony que decidió volar en solitario y echar mano de sus raíces cubanas con temas candentes como “Havana”.

Para el recuerdo también quedará la versión en acústico de la cada vez más pujante “La llamada” de Leiva, pieza musical central de la película del mismo título, o, en las antípodas en cuanto a concepción musical, los “shows” de Pablo Alborán o el de Malú, reina de este pabellón, echando el resto vocalmente entre fuegos artificiales con “Invisible”.

Su padrino, Alejandro Sanz, debía haber sido el homenajeado hacia por 30 años de éxitos y 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, pero ha querido ser él el que, entre lágrimas, le ha regalado a su amiga Silvia Abascal la primera canción que escuchó la actriz cuando comenzó a recuperar la audición, “Lo ves”.

“Bono me ha copiado el discurso y ahora no sé qué voy a decir”, ha bromeado el madrileño al recoger su “Golden Music Award”, antes de abundar en el tema de las fronteras con este mensaje conciso y claro que bien podría haber ejercido de broche: “No nos dejemos ganar por el odio”.