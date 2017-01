Lara Dibildos está ilusionada junto a su nueva pareja, Pablo Marqués

Han pasado un par de meses desde que la actriz sorprendiese dejándose ver junto al modelo Pablo Marqués, que llegó a su vida el pasado verano. El atractivo joven ha hecho que Lara Dibildos no borre la sonrisa de su rostro y recupere la ilusión en el amor. Pese a que llevan muy poco tiempo juntos, la actriz asegura vivir un momento muy bueno y en el que no se plantean dar ningún paso más.

Ni vivir juntos ni pasar por el altar. La actriz, que ha ejercido de embajadora en la presentación de los tratamientos de “The Beauty Concept”, nos ha contado cómo pasará las navidades. Unas fiestas muy especiales ya que podrá volver a estar junto a sus dos hijos. Y es que su hijo mayor, Fran, nacido de su ex matrimonio con Fran Murcia, vive desde hace unos meses en Filadelfia. Lugar en el que está desarrollando su carrera como jugador de baloncesto.

CHANCE: ¿Cómo sueles cuidar tu piel?

Lara Dibildos: He empezado tarde, pero más vale tarde que nunca. Son cosas muy básicas pero es lo que funciona. El desmaquillarme aunque me de una pereza espantosa, incluso las pestañas, que antes no lo hacía. Beber mucha agua, eso lo hago. Ahora llevo una alimentación mucho más sana y eso lo he notado en la piel y en todo el cuerpo. Mi secreto es el aceite de coco. Además de vez en cuando me hago un tratamiento de verdad en “The Beauty Concept”.

CH: ¿A raíz de qué has decidido cambiar tu alimentación?

L.D: A raíz de cuando tuve que quedarme trabajando en Miami durante un tiempo. Allí con la gente que tenía contacto empecé a ver cómo se alimentaban, las semillas que tomaban. Todo el mundo me dice que me ha cambiado el cuerpo y que si no como, pero es al revés. Aunque estoy más delgada estoy más sana, como más que antes pero mucho más sano.

CH: ¿Sigues alguna dieta en concreto?

L.D: No, la mía. Como carne, sin jamón no se vivir (ríe). No soy muy carnívora, pero sobre todo es beber zumos de frutas y verduras. Como cinco veces al día y algunas semillas de herbolario que me sientan fenomenal.

CH: ¿El paso de los años ha hecho que empezases a cuidarte más?

L.D: Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, de repente un día tronó y me di cuenta que tenía que dejar de tirar de la genética, que el tiempo pasa. Me da pena no haber empezado antes a cuidarme más, lo que es la piel y los hábitos saludables.

LARA DIBILDOS: “TE ASUSTAS CUANDO SE ACERCA TU CUMPLEAÑOS”

CH: ¿Las crisis de edad son un mito o existen?

L.D: Claro que existen (ríe). Por un lado te asustas cuando se acerca tu cumpleaños pero por otro me encanta soplar las velas y pensar que estoy un año más aquí. Quiero disfrutarlo al máximo.

CH: Los años son madurez y experiencia, ¿Cómo se vive el amor pasados los cuarenta?

L.D: Algo bueno tiene que dar la edad. Da experiencia, madurez y todo se vive diferente a cuando tienes veinte años. Me alegro porque si ahora tuviese que volver a vivir la vorágine y tempestades con veinte años no tendría aguante. Ahora se vive todo con más tranquilidad y serenidad, pero hay que ponerle corazón a todo.

LARA DIBILDOS: “PABLO Y YO LLEVAMOS POQUITO PERO ESTAMOS MUY BIEN”

CH: Te vemos muy bien con Pablo...

L.D: Sí, me sale una sonrisa (ríe). Pablo y yo llevamos poquito pero estamos muy bien.

CH: ¿Qué has encontrado en él para que te veamos tan sonriente?

L.D: No es que encuentres una cosa en concreto, es el conjunto. El conjunto hace que estemos los dos muy bien y nos compaginamos muy bien, tenemos muchas cosas en común. Disfrutamos de la vida.

CH: ¿Volverías a casarte?

L.D: La verdad es que no entra en mis planes, pero ni soy completamente reacia ni tengo ilusión por ello. Si surge porque tiene que surgir y a mí y a la persona nos hace ilusión pues sí, sino no pasa nada.

CH: ¿Os planteáis dar un paso más e iros a vivir juntos?

L.D: No, no. Está todo bien así y para qué cambiar las cosas.

LARA DIBILDOS: “ESTAMOS DESEANDO QUE FRAN VUELVA”

CH: ¿Cómo tienes pensado pasar las navidades?

L.D: En familia, con mi madre y mi familia. También estaré con amigos, lo compaginaré como siempre. Pasaré una parte de las navidades con mis hijos y la otra con amigos.

CH: Tendrás ganas de que tu hijo Fran venga por vacaciones...

L.D: Sí, estamos deseando que vuelva.

CH: ¿Cómo estás viviendo el tenerlo tan lejos?

L.D: Estamos acostumbrados, lleva fuera de casa mucho tiempo. Estaba viviendo en Zaragoza, pero es verdad que ahí con el AVE estaba mucho más cerca. Ahora es más complicado. Una madre cuando ve que su hijo que está feliz, que está en un sitio en el que está a gusto y además está aprobando con buenas notas, no se puede pedir más. Aunque sea dura la distancia es más la felicidad que me da el verle feliz que lo que le extrañemos.

CH: Para alguien tan joven no es fácil irse a otro país, ¿Cómo lo vive él?

L.D: La verdad es que Fran desde muy pequeño ha estado cambiando de equipos y ha tenido que empezar de cero con mucha gente. Es un chico muy sociable, la vida le ha hecho así. Se adapta como un camaleón a todo. Eso le ha venido bien para este cambio tan drástico. El idioma lo manejaba bien, que era lo más complicado al principio y no ha tenido problema. Me gustaría decirte que me echa mucho de menos y que me llama mucho, que está deseando volver, pero lo dudo (ríe).

CH: Fran siempre ha tenido claro que quería dedicarse al baloncesto, ¿El pequeño, Álvaro, a qué quiere dedicarse?

L.D: El pequeño el baloncesto no y los caballos tampoco, a él le gusta el fútbol. No me libro de los sábados por la mañana ir a ver partidos, antes era el baloncesto y ahora es el fútbol (ríe). Que hagan deporte, que eso es lo mejor.

CH: ¿Te queda la espinita de que ninguno quiera seguir tus pasos?-

L.D: No, no, déjate. Si deciden dedicarse a lo mío me parecerá bien. A mí en su día me dieron libertad en mi casa y yo lo haré siempre. Prefiero que elijan una cosa más estable antes que seguir mis pasos.

LARA DIBILDOS: “EN NADA EMPIEZO CON LA NUEVA OBRA DE TEATRO ‘PERFILES OCULTOS’”

CH: ¿Qué proyectos tienes?

L.D: En nada empiezo con la lectura de mi próxima obra de teatro, se llama “Perfiles ocultos”. Me hace mucha ilusión. Además estamos grabando un programa de televisión que se llama “Habemus Caparrós”, con Alonso Caparrós y su hermano. En breve sabremos en qué cadena se va a emitir. Estoy sin parar.

CH: ¿Cómo es tu personaje en la función?

L.D: Soy policía. Es una cosa nueva porque nunca había hecho de policía. Es una cosa diferente a todo lo que había hecho hasta ahora y tiene un cartel espectacular de actores. Se mezcla el teatro, la danza y la intriga. Va a ser algo tan diferente que me da vértigo, mucho respeto y a la vez me hace mucha ilusión.

CH: ¿Te veremos bailando sobre el escenario?

L.D: En teoría (ríe). Cuando empiecen los ensayos ya te diré si se logra o no. Ya he bailado antes, bailé en una obra que se llama “Usted tiene ojos de mujer fatal” y además estuve en el programa “Mira quién baila”. Sé que con esfuerzo se consigue.

CH: La hija de Álvaro, Anna Barrachina, vivía contigo, ¿Sigue igual?

L.D: Sí, claro.

CH: Has encontrado en ella un apoyo femenino rodeada de tanto chico...

L.D: Imagínate la ayuda que tengo. Ella habla inglés perfectamente y le ayuda mejor que yo con los deberes a su hermano. Además se quieren mucho. Se ha ido uno de los hermanos y ahora tiene ahí un apoyo enorme en su hermana.