Katy Perry y Orlando Bloom mantienen el contacto telefónico

La distancia que se han impuesto Katy Perry y Orlando Bloom solo lo es en el plano físico y sentimental, porque la cantante y el actor mantienen el contacto vía telefónica. Según E! News, la expareja sigue escribiéndose y hablando por teléfono, una buena muestra de que la separación no sería definitiva. “Orlando no está listo para una relación seria, volver con Perry no es algo incuestionable”, señaló el informador.

En las últimas horas se han conocido los detalles que habrían llevado a las dos estrellas a tomarse un tiempo de reflexión. Daily Mirror apuntaba a los deseos de la californiana de 32 años de contraer matrimonio con el protagonista de Piratas del Caribe, una idea descartada totalmente por el exmarido de Miranda Kerr. Asimismo, la negativa de Bloom a tener más hijos - tiene uno, Flynn, nacido en 2011 fruto de su matrimonio con la modelo australiana - sería otro de los motivos por los que los tortolitos habrían decidido enfriar su noviazgo.

Por otra parte, Perry ha dado muestras de su enorme sentido del humor al publicar una instantánea de su dentadura llena de restos de comida. Lejos de esconderse, la artista lanzaba un mensaje en las redes solicitando amigos que no tengan miedo de decirle que hay restos en sus dientes. Aunque, con lavarse los dientes antes de salir a la alfombra roja sería suficiente, ¿no creéis?