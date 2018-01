Ana Belén decidió ser artista para dar una vida mejor a su familia

La cantante y actriz española Ana Belén aseguró hoy en Cartagena de Indias que decidió ser artista para poder darle una vida mejor a sus padres y hermanos.

“Sabíamos que si éramos artistas podíamos acceder no a una vida mejor para nosotros, sino darles a nuestras familia una vida mejor, la posibilidad de que mis padres tuvieran una casa mejor, de que mis hermanos pudiesen estudiar mejor de lo que había estudiado yo”, manifestó la cantante española de 66 años.

Ana Belén conversó con el escritor Luis Alegre sobre su carrera cinematográfica en el cierre de la XIII edición del Hay Festival de Cartagena.

La actriz madrileña recordó que cuando filmó su primera película, “Zampo y yo” (1965), la productora trasladó a su familia del lugar en el que vivía en la capital española a otro “barrio estupendo” porque no “podían seguir viviendo” donde lo hacían.

“Los productores deciden que nosotros, porque yo iba a ser una estrella, no podíamos seguir viviendo donde vivíamos. Nos sacan de casa y nos llevan a un apartamento en un barrio estupendo de Madrid y vivimos ahí”, dijo.

Sin embargo, la película fue un fracaso de taquilla y su familia quedó a la deriva porque dejaron de recibir dinero que pagaba la productora.

“Cuando la película no funciona, deja de entrar ese dinero que la productora pagaba, como la película había fracasado no iba a hacer más películas, entonces nos quedamos en aquella casa viviendo con esa incógnita de qué vamos a hacer con el sueldo de papá, que no da para el alquiler de esa casa”, manifestó.

Agregó que “afortunadamente” comenzó a “trabajar en el teatro” y ese dinero “era para pagar el alquiler de la casa”.

También recordó que en su infancia, que vivió en una “España tan gris y sombría”, todo el mundo cantaba y la gente encontraba cualquier excusa para salir a celebrar.

“Yo recuerdo mi infancia en la calle, salía del colegio, mi madre me daba un bocadillo y a la calle, y entonces en la calle nos juntábamos chicos y chicas a jugar (...) Y con cualquier motivo se organizaban fiestas y la gente cantaba”, detalló.

Ana Belén agregó que fue cuando tenía diez años se dio cuenta que quería dedicar su vida a cantar.

“Yo sabía dentro mi inconsciencia de los 10 años que yo quería vivir de eso, yo sabía que quería ganar dinero dentro de la música, que esa sería mi profesión”, manifestó y añadió que fue ahí cuando comenzó su carrera, que incluye 40 películas, una treintena de obras de teatro y más de 35 discos.

La artista española terminó su charla cantando a capella el éxito “Sólo le pido a Dios”, que hizo a los asistentes ponerse de pie para grabar el emotivo momento.