Agotadas las entradas generales para el segundo concierto de U2

El segundo y último concierto que ofrecerá U2 en España en 2018, cuya celebración está prevista para el 21 de septiembre en el multitudinario WiZink Center (conocido popularmente como Palacio de Deportes, con 16.000 plazas de aforo), ha colgado hoy el cartel de “no hay entradas”.

A las 10 horas se abría la venta oficial de “tickets”, si bien es cierto que desde el pasado martes era posible acceder a diversas preventas para miembros del club de fans y compradores del disco “Songs of Experience” (2017), que ha motivado este “eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018” y que en territorio nacional solo tendrá parada en Madrid.

Ni la distribuidora Ticketmaster ni LiveNation, la promotora de los espectáculos de U2 en España junto a Doctor Music, han revelado a Efe el número de entradas que se han puesto a la venta hoy del total de las 16.000 posibles, bajo la excusa de que “son datos que pertenecen al tour y que no están autorizados a distribuirlos”.

El aforo aparecía completamente saldado tras una hora de “cola virtual”, aunque algunos compradores que se han puesto en contacto con Efe han relatado que a las 10.01 horas, solo un minuto después de la apertura de taquilla, el servidor les indicaba que ya no quedaban “tickets”.

Bajo este mensaje, el propio sistema de Ticketmaster subraya solo unas líneas más abajo que sí quedan disponibles algunas entradas exclusivas de categoría “Platinum”, “con las mejores vistas del recinto”, a precios desde los 610 euros por entrada.

Desde que se pusieran a la venta las entradas del primer concierto de U2 en Madrid, programado para el 20 de septiembre también en el WiZink Center, las cuales quedaron agotadas en solo 10 minutos, han sido múltiples las irregularidades denunciadas por los seguidores del grupo irlandés.

Esto motivó una petición del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado investigaran lo sucedido y una posible “reventa abusiva”.