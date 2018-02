Ágatha Ruiz de la Prada llena la pasarela de Nueva York de colores

La española Ágatha Ruiz de la Prada presentó hoy en Nueva York su propuesta femenina para la próxima temporada otoño/invierno y cumplió con las expectativas de su pasarela, con sus inconfundibles formas divertidas, contrastes, impresos y fuertes colores.

Vestidos tipo sudadera con capucha o suéteres con cuello de tortuga hasta la rodilla; faldas de lentejuelas acompañadas de camisas de rayas de manga larga; conjuntos deportivos de pantalón y jersey; siluetas tipo globo y asimétricas; y medias azul eléctrico, amarillo, rosa fucsia o verde desfilaron hoy al ritmo de reguetón.

No faltaron sus impresos de corazones, que las modelos también llevaron en la cabeza, ni su arco iris porque, según dijo en una ocasión, “el color te ayuda a ser feliz”, ni las divertidas gafas.

Ruiz de la Prada fue la encargada de abrir el Desfile de Diseñadores Latinoamericanos, que se celebra durante dos días, a la par con la esperada Semana de la Moda de Nueva York, donde se presenta por cuarta ocasión.

De acuerdo con la diseñadora, la de hoy es una “colección súper ponible, que no he podido presentar en Madrid”. En Nueva York, agregó, presenta la más comercial de sus colecciones.

“Es una colección para ir por Nueva York, para el trabajo”, agregó De la Prada, quien reafirmó su apoyo a los diseñadores latinos emergentes que se presentan en este evento, nacido de la comunidad dominicana del Alto Manhattan bajo el nombre de Uptown Fashion Week y que ha ido creciendo.

“Está creciendo, mejorando y son adorables. Tiene mucho mérito esta fuerza de los latinos, de lo que se está haciendo aquí”, declaró.



Esta propuesta también incluyó vestidos cortos sin mangas porque, según la diseñadora, la gente suele usar abrigos muy calientes y hay calefacción en sus centros de trabajo.

Este año, figuran entre los diseñadores latinos el venezolano Nadal Nouaihed, con tres décadas en el mundo de la moda, al que entró tras estudiar arquitectura y que se ha convertido en uno de los preferidos de la reinas de belleza de su país.

También el mexicano Benito Santos, otro preferido de reinas de belleza y artistas, así como de la primera dama de su país, Angélica Rivera, y modelos como Candice Swanepoe o la cantante Laura Pausini.

Honduras y Argentina son otros países que también están representados en el evento de los latinoamericanos.