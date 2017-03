La actriz mexicana Kate del Castillo visita la villa de Madrid

La conocida actriz mexicana Kate del Castillo ha visitado la capital junto al actor Maxi Iglesias para promocionar “Ingobernables”, la nueva serie original que se estrena en Netflix, una fuerte crítica que ahonda en la corrupción de México. Asentada en Los Ángeles, no ha podido volver a pisar suelo mexicano desde que ayudara a Sean Penn a encontrar a Chapo Guzmán cuando estaba fugado para hacer su famoso documental.

Kate interpreta a Emilia Urquiza, la primera dama de México. Una mujer que cuenta con grandes planes para mejorar las condiciones de su país a través del compromiso de luchar por la paz pero que rápidamente comienza a perder la fe en su marido, el presidente Diego Nava, y se encuentra en un cruce donde tendrá que encontrar una manera de lidiar con un gran reto y descubrir la verdad. Acusada de matar al presidente tras pedirle el divorcio, Emilia emprende su propia lucha. Es una mujer con una personalidad fuerte, convicción e ideas claras que la hacen capaz de cualquier cosa.

CHANCE: Ingobernable es una crítica muy dura al país, ¿teméis una reacción negativa por parte del público?

KATE DEL CASTILLO: Al contrario, yo creo que el pueblo mexicano va a estar agradecido de que toquemos estos temas y que cuestionemos a nuestros gobernantes hablando de temas tan dolorosos para México que nos han quebrado durante décadas. Quizá el gobierno no esté contento con ello pero por eso estamos con Netflix que es un canal sin censura, ya es hora de que empecemos a hablar los mexicanos, estamos en otros tiempos.

CH: ¿Sientes que este personaje puede ayudar a otras mujeres que sufran maltrato?

KC: Sin duda, supera situaciones muy difíciles y es delicioso para interpretar como actriz, poder hacer la primera dama de tu país es increíble, además nunca se ha hecho antes. Marca su vulnerabilidad también, si no marcas emociones no hay lo otro. Hasta que no llega la adversidad no sabes cómo vas a reaccionar, es cuando realmente demuestra quien eres. Al final, todas las mujeres somos unas guerreras, todas llevamos dentro un personaje como éste.

CH: ¿Qué tienes en común con ella?

KC: Cada actor prepara sus personajes de una manera, yo trato cada personaje que me llega de manera diferente. Me he visto muchas películas y documentales de primeras damas y actrices que han interpretado a primeras damas, más por gusto que otra cosa porque en la serie dura de primera dama tres minutos. Me gustó mucho ir sorprendiéndome con ella según avanzábamos, atraviesa una situación muy precaria para la que nadie puede prepararse y yo estaba viviendo algo muy similar paralelamente así que no tuve que recurrir a nada que no estuviera ya dentro de mí.

CH: Pasa por situaciones terribles, un rodaje complicado...

KC: He sido tan feliz de no tener que usar tacones, salgo mal vestida y sucia la mayoría del tiempo de la serie.

CH: ¿Qué es lo mejor de esta serie?

KC: Creo que el propio titulo es lo más atractivo, hablamos de un país “Ingobernable” y todos los personajes lo son también. Tienen un poco de todo, no es sólo un thriller político.