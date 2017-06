El ferrolano Ignacio Echeverría murió al enfrentarse a uno de los terroristas

Tras cuatro angustiosos días de búsqueda, la familia de Ignacio Echeverría confirmó ayer que el ferrolano murió en el atentado de Londres del pasado sábado, cuando trataba de evitar que uno de los terroristas acuchillara a una mujer. Echeverría, nacido en Ferrol hace 39 años, fue atacado por la espalda por al menos otro de los tres yihadistas que habían comenzado a apuñalar de forma indiscriminada a la multitud en una zona de bares y restaurantes cerca del puente de Londres, según relataron los amigos que le acompañaban.

Ignacio Echeverría es una de las ocho víctimas mortales que dejó el asalto, ninguna de las cuales ha sido identificada por el momento de forma oficial por las autoridades británicas, a pesar de las presiones que ha recibido la Policía para acelerar el proceso.

Las familias del resto de fallecidos –tres franceses, dos australianas, un británico y una canadiense– dan asimismo por muertos a sus parientes, a falta de que Scotland Yard, la Policía metropolitana de Londres, concluya los análisis de huellas dactilares y ADN. “Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos”, escribió su hermana Isabel en Facebook.

“Situación inhumana”

La familia agradeció la ayuda recibida por parte del Gobierno español, que había criticado la “inhumana” situación a la que han sido sometidos los allegados de Echeverría en los últimos días.

Su hermana subrayó asimismo el empeño que puso para encontrar a Ignacio el banco británico HSBC, en el que trabajaba, y que ante la falta de información oficial contrató a un detective para intentar esclarecer su paradero. Sus amigos le habían visto por última vez pocos minutos después de las 22.00 horas del sábado, cuando volvían de practicar deporte y coincidieron con el inicio del ataque terrorista, el tercero que ha sufrido el Reino Unido en menos de tres meses.

Según su descripción, el ferrolano vio cómo uno de los terroristas apuñalaba a una mujer y se lanzó hacia él para golpearle en la cabeza con un monopatín.

Momentos después, al menos otro de los yihadistas le atacó por la espalda e Ignacio quedó tendido en el suelo, mientras sus amigos lograban escapar.

Durante días, sus allegados no habían logrado esclarecer si murió en ese embate o si bien se encontraba entre los 48 heridos que fueron ingresados en diversos hospitales de Londres, muchos de ellos en estado crítico.

Echeverría iba probablemente sin documentos de identificación, una dificultad añadida para rastrearle tras el ataque, en el que los tres terroristas acabaron abatidos a tiros por la Policía.

Una vez confirmada su muerte, se han multiplicado las muestras de consternación y solidaridad con sus familiares y amigos.

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, mostró su “pesar” y el “todos los vecinos” tras tener conocimiento de que Ignacio Echeverría es uno de los fallecidos en el atentado de Londres, a raíz de lo que envió “un abrazo enorme a toda la familia” de la víctima.

Formoso recordó que Echeverría vivió en esta localidad coruñesa “hasta los once años”. De hecho, precisó que, aunque el fallecido nació físicamente en el hospital de Ferrol, se inscribió en el Registro Civil de As Pontes, donde residió desde su nacimiento. El también presidente de la Diputación de A Coruña incidió en que a pesar de que Ignacio Echeverría ya no vivía en As Pontes, una situación así “apena enormemente” a toda la localidad. “Fue una persona que se crió aquí, en las mismas calles que yo, en los mismos colegios y compartíamos lugares de juegos”, dijo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó sus condolencias a la familia de Ignacio Echeverría. “Pueden sentirse muy orgullosos de él, igual que se siente toda Galicia y toda España”, trasladó el jefe del Ejecutivo gallego en su perfil de Twitter.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó su consternación por el asesinato de Echeverría y así se lo trasladó a sus padres, con los que conversó ayer en dos ocasiones. Rajoy ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que tramite la concesión al ferrolano de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil, que considera un “homenaje merecido” por su “acto heroico y ejemplar” el pasado sábado.

Reyes

Los reyes de España, Felipe VI y la reina Letizia, elogiaron asimismo la “dignidad y el heroísmo” de Echeverría frente “al terror criminal y cobarde”. El ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid, donde el joven había vivido desde niño, decretó dos días de luto oficial y anunció la creación de una medalla de la ciudad con el nombre de Ignacio Echeverría.

Cuatro días después del ataque, la Policía continuaba llevando a cabo las identificaciones formales de los cuerpos, si bien aseguró que “cree conocer” las identidades de todos los muertos en el atentado. “Identificar un alto número de víctimas mortales en un suceso de gran magnitud es un proceso complejo y que presenta desafíos”, señaló un comunicado aclaratorio distribuido por el ministerio de Exteriores británico.

Agentes de Scotland Yard recuperaron la noche del martes el cadáver en el río Támesis del ciudadano francés Xavier Thomas, que probablemente fue golpeado por la furgoneta con la que los terroristas atropellaron a la multitud en el puente de Londres. l