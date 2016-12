El área coruñesa se conforma con las pedreas y un Quinto premio en Betanzos

La administración de loterías Chirri, la número 2 de Betanzos, despachó un décimo de uno de los Quintos premios: el 68981. Un pellizco de 6.000 euros expendido por terminal que alegrará la Navidad a su portador y que supone el premio más importante de cuantos han caído en el área metropolitana de A Coruña.

Yolanda, la encargada, se incorporó a la empresa hace más de veintinco años e indicó que, aunque han dado varios importantes, este es el primero de los “grandes” de la Lotería de Navidad para una administración que abrió sus puertas hace varios decenios en el Café Chirri, en el emblemático Archivo-Liceo.

incógnita

En cuanto a la identidad del o los afortunados, dicen que la desconocen, aunque todo apunta a una cuestión de confidencialidad, la que tanto agradecen muchos de los ganadores de la Lotería de Navidad.

Lo que está claro es que a esa persona o a ese colectivo, los niños del colegio residencia de San Ildefonso Nazaret Blanco Carrizal y Josué Guamán Vicente, que cantaron el número, y Breylin Siri Frias y Juan Ismael Acosta Novas, que sacaron la bola, les han alegrado la Navidad y el Año Nuevo 2017.

El 68981 salió a las 12.55 horas en el sexto alambre de la novena tabla y, además del décimo de Betanzos, también se vendió en Madrid, Toledo, Lleida, Barcelona, Álava, Vizcaya, Baleares, Las Palmas y Murcia.

Pero la suerte también se acercó por otros medios a la ciudad, pues una parte del personal de la Farmacia As Cascas resultó agraciado con el Gordo de Navidad. Una visita a Madrid las llevó hasta Arganzuela y hasta el 66513.

En la comarca hubo algunos pellizcos más, tanto terminaciones como pedreas, pero ningún 13. “Es casi imposible conseguirlo, y todavía más para Navidad”, explican desde las dos administraciones de Betanzos. En los mismos términos se expresa una de las loteras de la administración del centro de Cambre, asegurando que lleva años intentando sin ningún éxito adquirir décimos rematados en 13.

A pesar de todo, la oficina de Cambre despachó “bastantes” pedreas, una de ellas el 85748, que se repartió tanto en este municipio como en un negocio de Guísamo, que vendió cerca de 400 participaciones de cinco euros con este número.

Los portadores de una de estas papeletas se llevan 25 euros, ya que se pagan 100 euros al décimo. El número adquirido por el IES As Mariñas, repartido en toda el área betanceira a través de participaciones, es una de esas pedreas, y se despachó en la Administración 1, O Globo, en el Cantón de Claudino Pita.

Desde la administración Ría do Burgo, en Culleredo, una de las más concurridas del área, apuntan que también dieron “varias pedreas” y que el despacho fue un auténtico hervidero durante todo el día, tanto para cobrar devoluciones de décimos terminados en 3 como para adquirir nuevos para el Niño. n