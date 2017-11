La Xunta trabaja para no “salir perdiendo” con la nueva financiación

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el Gobierno gallego “hace todo lo posible” para que Galicia tenga “lo que merece y lo que necesita” ante el debate abierto sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Rueda hizo estas declaraciones en una entrevista en la Cadena Ser emitida hoy y en la que negó que la posición de su partido vaya a pesar más que el “interés” de la comunidad. “La Xunta hace todo lo posible para evitar que Galicia salga perdiendo”, apostilló.



Sequía

El número dos del Ejecutivo también se refirió a la “muy compleja” situación que vive la comunidad por la escasez de lluvias y que “espera” no provoque restricciones al consumo de agua.

“Hay que tomar medidas y medidas urgentes”, aseguró, para luego incidir en que la ciudadanía debe “concienciarse” de que hay que ahorrar agua, al tiempo que apuntó a que este asunto debe estar fuera de la disputa política.

“El alcalde de Vigo decía hace tres meses que la ciudad no iba a tener ningún problema de abastecimiento de agua y ahora está diciendo que queda agua para tres días”, añadió Rueda, que pide “seriedad” a la hora de afrontar soluciones para la sequía.

En esta línea, negó que la Xunta haya cometido algún error de previsión, ya que, según Rueda, el Gobierno autonómico “lleva activando los sucesivos planes necesarios desde hace tiempo”.

“Si confiamos solo en que tiene que llover, dejaremos la solución del problema en unas circunstancias que no dependen de nosotros”, concluyó Rueda.



Cuestionado sobre el cambio en el modelo de emergencias en el que trabaja la Xunta junto a las distintas administraciones y entidades implicadas, el vicepresidente gallego llamó a dar un paso “ambicioso” para lograr que el 95% del territorio y de la población de Galicia gocen de una cobertura profesional.

“Eso supone seguir dando pasos, poner recursos públicos encima de la mesa y que colaboremos todas las administraciones”, remarcó, para, de nuevo, incidir en dejar aparcado en este asunto el debate partidario.

En cuanto a la creación de parques de bomberos comarcales con sede en las ciudades, el mandatario autonómico apuntó a Santiago como el lugar donde podría probarse este modelo, una idea que ya fue tratada con el gobierno de la capital.