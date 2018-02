La Xunta plantea a los funcionarios de justicia un alza salarial de entre 816 y 1.080 euros al año

La huelga indefinida en la justicia gallega seguirá tras finalizar sin acuerdo una nueva reunión entre la parte sindical y la Xunta, cuyos representantes en la negociación, los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y Función Pública, José María Barreiro, constataron que las posturas están “muy distanciadas” y advirtieron que la nueva oferta económica que ayer pusieron sobre la mesa “es la última”.

Martín trasladó, una vez finalizado el encuentro en la Escola Galega de Administración Pública, la nueva oferta económica de la Xunta sube la anterior “en una media de un 20 por ciento” –tendría leves variaciones según el cuerpo–. “Subimos por cuarta y última vez”, aseveró.



Fuera de la realidad

Es decir, si en la última propuesta el Gobierno gallego planteaba un incremento del complemento autonómico transitorio de entre 660 y 900 euros al año –en función del cuerpo de empleados públicos de justicia (auxilios, gestores y tramitadores)–, ayer se habría puesto sobre la mesa una subida de entre 816 y 1.080 euros al año. La aplicación sería el 50% en 2019 y la otra mitad, en 2020, en vez de en tres anualidades.

“A esto es importante señalar que se aumentaría el IPC gallego”, remarcó el director xeral, quien explicó que la contraoferta que plantean los sindicatos sigue “fuera de la realidad”. “Nos piden una subida lineal que, frente a los 270 euros de antes, supondría un aumento de 225 euros al mes, lo que significaría 2.700 euros al año. Esto en tres años (y desde 2018). Es una petición que está fuera de la realidad”, aseveró Martín.



Una larga reunión

Tras varias horas de reunión, con dos recesos en los que los representantes de los trabajadores pudieron estudiar una nueva oferta de la Administración gallega, los siete integrantes del comité de huelga, en el que están representados los sindicatos SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO., ratificaron el desacuerdo en una rueda de prensa conjunta.

El portavoz del comité de huelga, Enrique Araújo (STAJ), ha recordado que los sindicatos habían apelado a que participasen en este encuentro el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, pero aún así accedieron a sentarse con los directores xerais para ver “qué traían”.

En su conjunto, criticaron una nueva propuesta que, remarcó, no aporta “ninguna mejora sustancial” para solucionar “la discriminación” con los “descuentos” en las bajas por incapacidades temporales y tampoco satisface las expectativas al completo en asuntos como las amortizaciones, la consolidación de empleo en el caso de los refuerzos prolongados.

Los sindicatos también exigen que cese ya “la discriminación flagrante” de que un funcionario de la justicia pueda asumir la sustitución de un compañero de rango superior “y no cobre lo equivalente”. “Es un problema que lleva años latente y solo en Galicia sucede tal cosa. Es un problema flagrante que queremos que cese ya”, sentenció.

Aunque el “principal escollo” está en la “discriminación” de las bajas, Araújo también tachó de “ridícula” la nueva oferta retributiva para el complemento autonómico transitorio y que eleva la anterior en una media del 20 por ciento (el porcentaje varía décimas en función del cuerpo, dado que la administración no plantea un incremento lineal).