Tellado critica las propuestas “inasumibles” y no constructivas de la oposición

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, contrastó ayer los presupuestos “muy acertados”, en su opinión, que esta semana aprobará el Parlamento con el apoyo de su partido con las propuestas “inasumibles” de los grupos de la oposición, que no buscaba acuerdos “constructivos”.

Y de ahí, justificó, que no haya “más acuerdos” entre el grupo que sostiene al Ejecutivo autonómico y los tres de la oposición en el debate presupuestario, según comentó en conferencia de prensa.

Así, Tellado aseguró que las cuentas para el próximo año “consolidan la recuperación económica” y la prestación de los servicios públicos porque “crecen, destinan más recursos a gasto social, a inversiones y menos a impuestos y déficit”.

En su opinión hay “dos modelos”, uno en el que la Xunta “apuesta por bajar impuestos” y otro en el que “la oposición quiere subirlos”. “La Xunta quiere bajar la deuda y la oposición quiere subirla; queremos traer empresas y la oposición insiste en su cierre y en la destrucción de empleo”, incidió Tellado.

El dirigente del PPdeG también destacó la apuesta del Ejecutivo autonómico por una administración ágil y que ayude a los proyectos emprendedores mientras que, en su crítica, el modelo de los grupos de la oposición pretende “una administración llena de trabas y obstáculos e incapaz de resolver las necesidades de los gallegos”.

Además, el dirigente popular criticó la actitud de los partidos de la oposición al respecto de las cuentas. “Creemos que hubo espacio para el intercambio de ideas, para el diálogo e incluso para el acuerdo”, sentenció, para indicar que, si no hubo “más” acuerdos es porque “en la mayor parte de las cuestiones” fue la oposición “la que se negó a intentar proponer constructivamente o a sumar con la mayoría de la Cámara”.

“Nosotros entendemos que la oposición se encontró unos presupuestos muy acertados en sus líneas fundamentales, que priorizaban la consolidación de la recuperación económica y el empleo; la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales; o la dinamización de nuestro medio rural”, esgrimió. Sin embargo, lamentó que lo grupos de la oposición fuesen “incapaces de articular un discurso alternativo”, o propuestas “que tuviesen sentido para mejorar las líneas estratégicas del Gobierno gallego”.

La sequía viguesa

Por otra parte, Tellado, proclamó que “ni todo el agua que cayó esta semana puede tapar la negligencia” del alcalde de Vigo, Abel Caballero, “en la gestión de la crisis” derivada de la sequía. De hecho, le acusó de “jugar con la salud de los vecinos” y se preguntó si hubo “desvío de fondos” de los 180 millones que no se invirtieron en mejorar el sistema. Tellado subrayó que, pese a las lluvias, es necesario “seguir vigilantes por la sequía” e incidió en que este es “un buen momento” para que las administraciones “se pongan a trabajar de forma coordinada” y lograr que “no se vuelvan a producir” los problemas registrados en la comunidad.

Por ello, Miguel Tellado afirmó que a los populares les “entristece” ver “las peleas” entre los ayuntamientos de Vigo y Ponte Caldelas, ambos dirigidos por el PSOE, y también que dirigentes “mantengan de forma insistente la estrategia de confrontación de la Xunta”, en clara alusión al regidor de la ciudad olívica, Abel Caballero. l