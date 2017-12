La solidaridad se viste de Navidad y socorre a más de 100.000 gallegos

La luz que caracteriza la época navideña pone más en evidencia las zonas de sombra que quedan en la sociedad. La situación de personas sin recursos, familias en riesgo de exclusión social o niños y mayores que viven en centros institucionales despiertan de forma especial en estas fechas la solidaridad de los gallegos, que unen esfuerzos para que más de 100.000 personas tengan alimentos y que “no haya un niño sin juguetes”.

Aunque las iniciativas de recogida de alimentos, las más clásicas, siguen siendo prioritarias, las que se centran en dar una navidad normalizada a niños de familias en riesgo de exclusión social o en centros de acogida son cada vez más populares.



Este es el caso de la Fundación Amigos de Galicia, que entregará este año más de 2.000 juguetes a niños de familias necesitadas gracias a la colaboración de distintas entidades, como el Instituto Torrente Ballester, que han participado en la recogida solidaria, y de la propia sociedad, que ha colaborado donando y ayudando a envolver estos regalos.

También Cruz Roja realizó en Galicia, al igual que a nivel nacional, una campaña de recogida de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, que entregará a familias derivadas por los servicios sociales con el objetivo, entre todas las entidades, de que no haya en Galicia “un niño sin juguetes” esta navidad.

Abanca, por su parte, hizo entrega el pasado viernes a Cáritas y Aldeas Infantiles SOS más de 4.100 juguetes para niños de familias desfavorecidas, en el marco de su campaña solidaria “A ilusión crece cando se comparte”.



Bancos de alimentos

Más de 100.000 gallegos en riesgo de exclusión social verán mejoradas sus Navidades gracias a la solidaridad canalizada a través de los Bancos de Alimentos de Galicia, que trabajan a pleno rendimiento en los últimos días del año.

Comedores sociales, ONG y servicios sociales son los principales destinatarios de los alimentos que los distintos Bancos de Alimentos distribuyen durante todo el año, una actividad especialmente relevante con la llegada de la Navidad.

En total, las existencias de estas entidades permitirán ayudar a unas 100.000 personas en la Comunidad a nivel alimenticio, gracias en buena medida a la Gran Recogida de Alimentos que, como es tradicional, se realizó a principios de diciembre.

En esta recogida, como ejemplo, bancos como el de Vigo recabaron 300.000 kilos de alimentos, mientras que el de Rías Altas se hizo con 410.000 (70.000 de ellos solo en Santiago y Barbanza) y el de Pontevedra con 110.000 kilos.

Además, desde los bancos apuntan a que en estas fechas siempre reciben donativos de productos de época como turrones, polvorones o chocolates que buscan “hacer más normalizadas” las fechas para todos.