Rueda insta a los sindicatos de Xustiza a que no busquen “excusas para no negociar”

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sostuvo ayer que “poner vetos” al representante del Gobierno autonómico en la negociación de la huelga de funcionarios de Justicia “no tiene ningún sentido”, por lo que instó a no desviarse del tema y no buscar “excusas para no negociar”.

“Si nosotros hiciéramos lo mismo así podrían pasar semanas, vamos a hablar de lo principal que es la propuesta que está encima de la mesa con independencia de quién la transmita, porque es de la Xunta y no de ninguna persona”, aseguró en declaraciones a los periodistas en A Coruña tras una reunión con empresarios.



Presidir la negociación

El comité de huelga insta a Rueda a presidir las negociaciones y no acepta como interlocutor válido al director general de la Función Pública, José María Barreiro, al que acusan de dinamitar las conversaciones.

El vicepresidente gallego, también conselleiro de Xustiza, advirtió de que “si empezamos a poner vetos nunca llegaremos a un acuerdo” y pidió a los sindicatos que se centren en el contenido de lo que se quiere negociar “con independencia de quién lo transmita, si no será imposible empezar a hablar”.



En el mismo sentid, el portavoz del grupo parlamentario Popular, Pedro Puy, hizo un llamamiento a la flexibilidad y precisó, que “el grupo popular respalda lo que está realizando el Gobierno en relación con este tema”.

“Desde luego lo que hacemos es votos para que las posiciones sean flexibles, de tal forma que se pueda alcanzar un acuerdo que ponga fin a esta huelga”, afirmó.



Iniciativa conjunta

Por su parte, los tres grupos de la oposición del Parlamento de Galicia –En Marea, PSdeG y BNG– registraron ayer una iniciativa conjunta en la que piden la comparecencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno para que dé explicaciones por el conflicto con el personal de la Administración de Justicia, en huelga indefinida desde el pasado día 7 de febrero.

Además, todas las formaciones coincidieron también en reclamar que sea el propio Rueda el que se ponga al frente de las negociaciones con los sindicatos para alcanzar un acuerdo que consiga poner fin a las protestas y a la parálisis en este sector.