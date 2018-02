Rajoy confirma que la financiación autonómica tendrá en cuenta las demandas de la Xunta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el nuevo modelo de financiación autonómica “tendrá en cuenta” la despoblación y la dispersión poblacional, una de las principales reivindicaciones de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención en la clausura de la Convención Nacional sobre Familia y Conciliación que celebra ayer el PP en Zaragoza, Rajoy insistió en que es necesario aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, entre otras cosas, recordó, porque el PP votó en contra del vigente, que apoyó el PSOE.

Llamamiento al diálogo

Precisamente a los socialistas les hizo un llamamiento para que superen “el discurso” y se sienten “a hablar y a buscar un entendimiento”.

Reconoció que “no es un tema fácil”, pero los ciudadanos necesitan que sus representantes se esfuercen “para llegar a un acuerdo”, especialmente, a su juicio, entre los partidos que gobiernan en la mayor parte de las comunidades, es decir, el PP y el PSOE.

Calidad de los servicios

Rajoy reconoció que él solo, con 137 de 350 diputados en el Congreso, no puede aprobar una reforma así, esencial para mejorar la calidad de los servicios públicos, de ahí la importancia del concurso del PSOE en la aprobación de la reforma.

Siguiendo la línea que vertebró su intervención de ayer en Zaragoza, Rajoy contrapuso las medidas y las decisiones que está poniendo en marcha su Gobierno en la lucha contra la despoblación con “los comentarios” de los partidos de la oposición. Por ello, exigió que “se den cuenta” de que ese es “un tema capital”.

El PP, según sus palabras, es consciente de ello y se propuso colocar el tema en “la agenda nacional”, algo que comenzó a hacer en enero del año pasado a raíz de la Conferencia de Presidentes y del compromiso que se marcó, la redacción de una Estrategia Nacional para el Reto Demográfica.

El plan aún no vio la luz a pesar de que el plazo inicial dado para ello vencía a finales de 2017.

Dentro de esa apuesta, una de las medidas más destacadas será la expansión de la banda ancha por “todas partes”, recalcó Rajoy

El presidente también mostró su desconfíanza en quienes hacen propuestas “sin contar cómo las van a pagar”, a no ser que sea con unos “cheques sin fondos”, y que es algo que él asegura que se ve todos los días. l