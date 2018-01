Puy considera que “es evidente” que existe el riesgo de que se produzcan nuevos retrasos en el AVE

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, consideró ayer que es una “obviedad” que existen riesgos de nuevos retrasos en la llegada del AVE a Galicia si no se aprueban los presupuestos generales del Estado para este 2018.

“Todo unevo gasto que no esté cubierto en los presupuestos vigentes conlleva una paralización”, precisó en rueda de prensa Puy, que afirmó que todo lo que sea no aprobar las cuentas generales de 2018 “es negativo y podría retrasar todavía más esta obra”.

No obstante, defendió que, por el momento, “se están cumpliendo los plazos” fijados por el Ministerio de Fomento y que “todo apunta” a que en 2019 la línea podrá estar en pruebas para la entrada en servicio para 2020.

Mientras, todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia advirtieron a la Xunta y al Gobierno central de que no pueden escudarse en los demás partidos y en el apoyo que necesiten para sacar los presupuestos generales adelante y cumplir con los plazos de la alta velocidad.

Así, todas las formaciones políticas salieron al paso de las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que en una entrevista en la Ser sugirió que estaba en peligro la ejecución de la conexión con la meseta del AVE debido a que el Gobierno central no cuenta con el apoyo en el Congreso para aprobar sus presupuestos.



Insignificancia política

Esta situación, no obstante, no se puede achacar a los grupos de la oposición según ellos mismos denuncian. Así, el portavoz parlamentario de En Marea Luís Villares, las declaraciones de Vázquez “van preparando la insignificancia política de Feijóo”, que “no manda, no vale nada y es un error del que los gallegos están más que arrepentidos”, porque “no está defendiendo los intereses” de Galicia.

Villares advirtió que, en todo caso, quien tiene la “responsabilidad” de gobernar es quien “tiene” que buscar las mayorías parlamentarias suficientes para sacar adelante las cuentas. “Si no saben gobernar, que convoquen elecciones, entre otras cosas, para acabar las infraestructuras”, dijo.

El líder de En Marea aprovechó su intervención para incidir en que, en todo caso, la “prioridad” de su formación política es la conexión interna de Galicia por ferrocarril de cercanías, como la conexión con la provincia de Lugo y Ourense desde los distintos puntos de las ciudades más relevantes del eje atlántico.



También se pronunció sobre el tema el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ayer visitó la Cámara gallega para reunirse con el grupo parlamentario de su partido. Caballero tachó de “excusa” las declaraciones de Ethel Vázquez y cree que en materia de infraestructuras, como la alta velocidad ferroviaria o el Corredor Noroeste, el PP “busca excusas para no dar cuenta de su falta de atención e ineficacia a la hora de dar solución a los problemas de los gallegos”.

“El PP gobierna en España y en Galicia. Tienen mayorías en los dos parlamentos y responsabilidades de gobierno. Cuando las atenciones fundamentales que requieren los gallegos no son atendidas, la responsabilidad del fracaso es de Feijóo y de Rajoy”, remarcó el líder socialista.

Por su parte, la portavoz nacional y parlamentaria del Bloque, Ana Pontón, puso el acento

en que el “problema” no son los presupuestos, sino que cuando había unas cuentas aprobadas “no se ejecutaron”.

Hay que “exigir al ministro de Fomento”, dijo, que “se ejecute lo presupuestado”. “Estamos viendo un ejemplo más de la irrelevancia política de Feijóo”, aseveró.