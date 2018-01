El PSdeG y el BNG proponen que se estudien planes para los peajes

La AP-9 sigue en el foco político, tras el anuncio de que se liberará el peaje de Redondela a Vigo con la repercusión de los costes en la tarifa general, y el BNG anunció ayer que defenderá en el próximo pleno una iniciativa encaminada a que se suprima dicha tasa, pero “a costa de los beneficios multimillonarios de Audasa”.

“Es Audasa la que tiene que pagar estos peajes que son una auténtica estafa, y pediremos que se apliquen descuentos y bonificaciones en toda la AP-9 porque es la única autopista sin este tipo de beneficios”, detalló la portavoz del BNG, Ana Pontón. Tras la Xunta de Portavoces, anunció que en la misma proposición no de ley, pedirán una auditoría sobre el servicio de la concesionaria.

Por su lado, el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, recordó al BNG que la proposición no de ley “no es la vía adecuada” para el impulso de una comisión de investigación. “Si no activó las vías adecuadas es que no quiere una comisión, quiere otra cosa y está en su derecho”, apuntó, antes de remarcar que “el análisis” de los convenios de la AP-9 tampoco conduciría “a demasiado” dado que “son públicos”. Al tiempo, esgrimió que en las autovías y autopistas de la comunidad, en lo que respecta a tarifas y peajes hay “una sensación de anarquía, de caos”, con infraestructuras con peajes en la sombra, o con bonificaciones mientras otras próximas no las tienen, una situación que responde a que en su día se concretaron vías de financiación sin responder “a criterios de racionalidad”.

En este sentido, anunció que evaluarán la posibilidad de “suscityar algún mecanismo parlamentario” para articular un plan global que permita ver desde una perspectiva general como actuar en relación a la supresión de peajes, qué demandas hacer a Fomento y empezar a actuar en vías “de competencia directa”.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, coincidió en que la proposición no de ley no es la vía para impulsar una comisión aunque se mostró abierto a “una reflexión general”.

Además, la reforma de la ley de salud se someterá en el próximo pleno a la toma en consideración del Parlamento autonómico con el rechazo frontal de toda la oposición, cuyos representantes llamaron a participar en la manifestación en defensa a favor de la sanidad pública y contra esta norma convocada para el domingo.