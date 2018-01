Las pruebas realizadas al cuerpo de Diana descartan la presencia de semen

Las pruebas biológicas practicadas a los restos mortales de Diana Quer dieron resultado negativo en la presencia de semen, según revelan los informes forenses que pasarán a formar parte, junto a otros análisis, de la autopsia definitiva de la joven madrileña. Según pudo saber este periódico no se encontraron restos de esperma en los estudios efectuados para detectar la presencia de la enzima denominada fosfatasa ácida prostática ni de la proteína P30, ni tampoco del antígeno prostático específico ni a través del protocolo de tinción llamado “Árbol de Navidad” para la posible identificación de espermatozoides. Después de que ofreciesen resultados negativos, se realizaron las comprobaciones pertinentes y no hubo variaciones.

Expertos consultados indicaron que después del largo tiempo transcurrido desde que se pudo cometer una violación hasta que apareció el cadáver de Diana Quer resulta muy complicado que aparezcan restos de semen en los levantamientos de evidencias que se realizan para recuperar los fluidos biológicos que se quieran estudiar, pero que habría alguna posibilidad de encontrar algo. Sin embargo, añaden que el hecho de que el cuerpo estuviera sumergido en agua durante casi 16 meses -sus restos mortales fueron hallados en el interior de un aljibe de la antigua fábrica de gaseosas “La Pitusa” en el lugar de Somoza (Asados-Rianxo)- hacía presagiar que resultase aún más complicado de encontrar algo, precisando que ello pudo ayudar a la disolución de dicho fluido, como finalmente se ha podido comprobar.



Pese a este resultado negativo, la familia de Diana Quer no da por perdida su batalla para poderle atribuir al rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé” o “Chiquilín”, un delito contra la libertad sexual de su hija. De hecho, tal y como ya se indicó, el abogado Ricardo Pérez Lama, a través del que ejercen conjuntamente el padre y la madre la acusación particular, solicitarán al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, que entiende del caso, la práctica de diligencias de prueba para poder acreditar, como así creen que será, que la adolescente que veraneaba desde hace más de una década en A Pobra fue víctima de una agresión sexual.

Desde dicha acusación particular añadieron que pese a que el informe preliminar de la autopsia no pudo probar ese hecho, tampoco lo descarta. Precisaron que el hecho de que Diana apareciera desnuda en el pozo y que, previamente, fuese amordazada y maniatada, junto a otras circunstancias, parecen indicios consistentes de la comisión de un delito. En este sentido, señala que tampoco se deben obviar los antecedentes del Chiclé y lo que deparen los informes psicológicos que se le puedan realizar, y el inquietante mensaje que Diana le mandó poco antes de desaparecer a un amigo de Madrid, al que le indicó que estaba “acojonada” porque un individuo la llamaba a la voz de “morena ven aquí”, y que la conversación se viera interrumpida al raptarla