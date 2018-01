El PPdeG activa la maquinaria para las municipales con una junta directiva

El PPdeG ha puesto “en marcha” esta semana su “maquinaria” de cara a las elecciones municipales del año 2019 con la junta directiva que celebrará hoy en Santiago y en la que el partido reivindicará su proyecto, su “inconformismo” y su “autoestima”.

Así lo indicó ayer el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa que convocó después de participar en una reunión del Comité de Ciudades, un órgano que reivindicó como “muy útil” para “compartir experiencias” y buscar “soluciones comunes a problemas” en el ámbito municipal.

Esta reunión, continuó Tellado, y la junta directiva de hoy, marcarán el “pistoletazo de salida” de un año en el que pondrán en marcha la “maquinaria política” del PPdeG de cara a las elecciones municipales de 2019, con el reto de crear proyectos que “ilusionen en los municipios”.

Desafío

Este 2018, en el que no habrá citas electorales, será para los populares gallegos un ejercicio de “organización extrema y pausada” con “la vista puesta” en las elecciones locales, un “gran desafío” que el PPdeG afronta “reivindicando” su proyecto político. “Las elecciones no se ganan en los 15 días de campaña ni en los tres meses de precampaña, se ganan a lo largo de meses y años”, dijo Tellado, tras lo que añadió que la junta directiva de hoy contará con la participación de “muchos alcaldes y portavoces” y supondrá el “comienzo” del trabajo de la formación de cara a los comicios locales.

La misma semana en la que se cumplen 12 años desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del PPdeG, el secretario xeral de los populares gallegos animó a los suyos a “reivindicar” su proyecto y su capacidad de “gestionar la salida de una de las crisis más graves que ha sufrido Galicia y España”. En este sentido, Miguel Tellado destacó que el proyecto del PPdeG para las municipales se basará en un partido “inconformista” y en fomentar la “autoestima” y el “orgullo” de “pertenecer a este proyecto político”.

“Somos el partido que más se parece a Galicia”, destacó el secretario xeral de los populares gallegos, tras lo que mencionó que su objetivo no es solo “ganar las elecciones”, sino, además de “ganar” a sus rivales, vencer a las “encuestas” y a las “modas pasajeras”, teniendo en cuenta que “hay muchos partidos que quisieran ser el PP”.