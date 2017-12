Pontón: “Estaría preocupada si Feijóo me prefiriese como líder de la oposición”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que estaría “realmente preocupada” si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la prefiriese a ella como líder de la oposición en Galicia y se mostró “muy feliz” de ser “incómoda” para el Partido Popular. Pontón se pronunció de este modo después de que Feijóo se reuniese el miércoles con el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, y lo emplazase a llegar a acuerdos con los populares para convertirse “el líder” de la oposición gallega. Además, el portavoz de En Marea, Luís Villares, también se refirió a que Feijóo busca en Caballero “alguien que le sea cómodo”.

Al respecto, la dirigente nacionalista reconoció que si el máximo mandatario autonómico le hiciese este ofrecimiento no se iría “para casa contenta”. “Al PP le encantaría una Galicia de ese viejo bipartidismo pero nuestra labor no es hacer felices a Feijóo y vamos a seguir haciendo una oposición incómoda”, señaló.

Además, recordó al presidente gallego que la decisión sobre el liderazgo de la oposición le corresponde a la ciudadanía. “El dedazo funciona muy bien en el PP pero, afortunadamente, en democracia no lo decide el dedo de Feijóo”, argumentó.



Labor del Bloque

Tras ello, destacó que el Bloque hará una oposición “leal” a Galicia, a través de la que defensa de que otra realidad “es posible”, “dándole voz a las causas justas” y dando “esperanza a toda la gente que quiere una alternativa al Partido Popular”. Además, aseguró que pondrá los asuntos “importantes” para los gallegos encima de la mesa y que denunciará todas las cuestiones en las que el Gobierno de Feijóo “lo está haciendo rematadamente mal”.

“Y lo está haciendo francamente mal en la defensa de los intereses de Galicia, en donde tenemos a un presidente que el único carné que tiene es el del PP y defiende todas sus medidas lesivas”, indicó.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, consideró que Feijóo busca en el secretario xeral del PSdeG a “alguien que le sea más cómodo” que la oposición que ejerce En Marea, formación “a la que los ciudadanos pusieron como segunda fuerza más votada”. El magistrado lucense en excedencia record´´o a Feijóo que los ciudadanos “pusieron a En Marea” como “segunda fuerza más votada” y “líder de la oposición en Galicia”, un papel que, en su opinión, la formación rupturista ha demostrado a lo largo de este “año y medio” tanto en el Parlamento como en la calle.

“Es una pulsión social que lamentablemente para Feijóo no va a poder determinar”, manifestó Villares, que califica el ofrecimiento del presidente de la Xunta a Gonzalo Caballero de “carta de Navidad” y “petición a los Reyes Magos”.

Así, insistió en que “hay cosas que no están al alcance” del presidente gallego. “Feijóo, que tiene la mayoría, puede amordazar al Parlamento pero no puede decidir quien es la oposición en este país”, argumentó para afear los vetos en las comparecencias.