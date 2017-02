Medio Rural amplía las medidas para erradicar la plaga de la patata

La Xunta amplió las medidas urgentes para la erradicación de la plaga de la patata, de forma que todos los productores, tanto profesionales como para autoconsumo, de municipios afectados por la polilla guatemalteca (“Tecia Solanivora Povolny”) “deberán comunicar la superficie plantada en la presente campaña”.

Así figura en la resolución publicada ayer por el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que, entre otras medidas, se informa de que los ayuntamientos reforzarán la vigilancia de la procedencia del tubérculo en los mercados locales, e “impedir, si es el caso, la circulación”.

Los operadores de patata también tendrán que notificar “de forma inmediata” a la Xunta “cuando detecten síntomas o sospechen de la presencia” de la plaga de la patata.

Asimismo, los vendedores de semilla de patata solicitarán a los compradores diversos datos que los identifiquen como nombre, dirección, cantidad adquirida y fecha. Una información que estará a disposición de los servicios oficiales de sanidad vegetal.

A la espera de que el Ministerio de Agricultura publique el decreto que prohibirá la plantación, el Gobierno gallego recomienda no sembrar patatas en municipios afectados por la plaga, ya que una vez esté en vigor la normativa estatal se procederá a arrancar y destruir la cosecha.

Por su parte, la líder del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, informó de que el sector trasladó a la conselleira la “confusión” existente en el sector, porque “la gente no sabe qué hacer”, ya que todavía no hay una prohibición y solo existe una recomendación para no plantar en zonas afectadas, lo que “no es serio”. Por ello, ante una problemática “tan relevante” considera que “no se puede improvisar”.