Los médicos de Familia resuelven casi el 100% de consultas telefónicas

El 99,87 por ciento de las consultas telefónicas en Atención Primaria del Servicio Galego de Saúde (Sergas) se resuelven sin que el médico se vea en la necesidad de programar una nueva cita presencial.

Este es uno de los datos conocidos del informe de actividad del Sergas a 31 de diciembre de 2017, del que dio cuenta el gerente, Antonio Fernández-Campa.

Otras referencias destacadas del documento es que los centros hospitalarios de la red sanitaria pública gallega registran una actividad cada vez más ambulatoria; la cirugía sin ingreso superó las 107.700 intervenciones (53 % do total das intervenciones quirúrgicas realizadas) y los hospitales de día alcanzaron más de 289.000 sesiones.

Además, el rendimiento quirúrgico acumulado continua por encima del 75 %, siendo en el año 2017 del 76,08 %.

El Servizo Galego de Saúde realizó a lo largo de 2017 un total de 205.277 intervenciones quirúrgicas, 552 más que en 2016. Se incrementan las intervenciones ambulatorias, que ascendieron a 107.710 (570 más que el año pasado), y que suponen el 53 % del total de las intervenciones quirúrgicas realizadas por el Sergas; mientras que las intervenciones con ingresos fueron 97.567.

Actividad ordinaria

Fernández Campa destacó igualmente que también hubo un incremento de la actividad ordinaria y un aumento de la cirugía ambulatoria en los hospitales.

Puso de manifiesto que el resultado de la actividad quirúrgica fue posible “gracias al rendimiento de nuestros quirófanos, que se volvió a situar por encima del objetivo marcado del 75 % (76,08 %)”.

En 2017, los ingresos hospitalarios registraron un incremento del 2 %, llegando a los 241.022 (4.743 ingresos más). De estos, 181.898 fueron no programados.

En cuanto a la actividad de trasplantes, aumentó alcanzando los 340 (41 más que en 2016) “la cifra más alta registrada”, dijo el gerente.

Durante su intervención, también destacó el aumento de la actividad en los hospitales de día, que registraron a lo largo del pasado año 289.190 sesiones, 27.099 más que en 2017. La hospitalización a domicilio registró 6.213 ingresos (558 más que en 2016).

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se realizaron 3.105.775, lo que supone 281.219 pruebas más que el año anterior (un 9,95 % más). Dijo, en este sentido, que la actividad en los centros hospitalarios del Sergas “es cada vez más ambulatoria, así lo demuestra el incremento de esta actividad en los hospitales de día y también de la cirugía sin ingresos”, apuntó.

Acerca de las consultas, el gerente del Sergas informó de que el informe refleja un aumento, dado que se registraron un total de 31.341.033, 393.222 más que en el año 2016.

De esta cifra global, Atención Primaria alcanzó 26.176.433 consultas (231.644 más), lo que revela que cada día se atendieron en Atención Primaria más de 103.000 consultas. Del total de estas consultas, el 59 % son médicas.

Puso especial énfasis en el aumento de la actividad no presencial, al registrarse en 2017 un total de 2.558.477 consultas telefónicas (262.128 más), y dijo que el 99,87 % de las citas telefónicas fueron resueltas sin necesidad de acudir al centro médico.