Mato asegura que las sanciones a las navieras por infringir el cupo de las Cíes serán “contundentes”

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, aseguró que los expedientes sancionadores a las navieras que infringieron el cupo de las Illas Cíes –2.200 personas– serán “contundentes” porque, subrayó, se produjeron “reincidencia” por parte de estas compañías.

Aunque señaló en una entrevista en Radio Nacional de España que la legislación permite alcanzar los 200.000 euros de sanción, indicó que, de momento, no puede decir cuál será la cifra económica exacta que se les reclamará a las navieras por llevar exceso de pasajeros.

Labor amigable

“Hicimos una labor amigable”, aseguró la conselleira del ramo, para luego recordar que el día 19 de agosto se les advirtió a las navieras que el día 20 no se permitiría a la gente que sobrepasase el cupo pisar el suelo de las Illas Cíes. “La advertencia cayó en saco roco”, lamentó, justo antes de rememorar que el día 20 de agosto se vieron obligados a impedir la entrada a la gente que excedía el cupo de 2.200 personas.

A continuación, Mato avanzó que la asesoría jurídica de la Consellería está evaluando la posibilidad de trasladar el caso a la Fiscalía para que analice el tipo de delitos que se pueden haber cometido al emitir tickets “ilegales”. “La solución era fácil: no emitir tickets falsos”, remarcó Mato, para luego añadir que la Consellería detectó billetes que “no se corresponden con los legales”.

Seguridad de la gente

Preguntada por las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien culpó a la Xunta del exceso de pasajeros, la conselleira aseguró que “el deporte favorito” del regidor olívico es “la confrontación permanente con la Xunta”. En su opinión, las declaraciones del alcalde constatan que “no le importa la naturaleza” ni “la seguridad de la gente”.

Cuestionada sobre la sequía en Galicia, recordó que el viernes tendrá lugar la reunión de la Comisión da Seca, en donde se evaluará la situación. “Nos dicen desde la oficina técnica que los embalses de agua de abastecimiento están al 77%, seis puntos por debajo del año pasado. No significa esto que haya problemas de abastecimiento para aquellos ayuntamientos que se abastecen de embalses; no es lo mismo para los que se abastecen de los caudales de los ríos: ahí hay problema”, explicó.

A continuación, indicó que la gravedad la detectará la oficina técnica y pasará de clasificarla de prealerta a alerta en donde sea “oportuno”: “No será una alerta generalizada”, aseguró Mato, quien admite, no obstante, que Galicia está viviendo una situación “anómala”. En este sentido, no ocultó su preocupación sobre la situación que la Xunta se puede encontrar en los meses de septiembre y octubre si no llueve.

Sobre el número de visitas a parques naturales, hizo hincapié en que los datos son “muy buenos”. “En general tenemos datos que nos indican que cada vez hay más gente dispuesta a hacer turismo de naturaleza”. l